Bonus elettrodomestici, un bel risparmio per gli italiani: ma occhio alla data. I fondi finiranno presto

Arriva il bonus elettrodomestici, ma occhio alla data

La Manovra di Bilancio 2025 introduce un nuovo incentivo per l’acquisto di elettrodomestici, destinato a favorire il rinnovamento degli apparecchi nelle case italiane e a rilanciare l’industria europea di settore. L’agevolazione consiste in un rimborso del 30% sul prezzo d’acquisto, con un tetto di 100 euro per ogni famiglia. Se il nucleo familiare ha un Isee sotto i 25.000 euro, il bonus può arrivare invece fino a 200 euro, a conferma dell’attenzione verso le fasce di reddito più basse.

Il click day: attenzione ai fondi limitati

L’agevolazione sarà valida per tutto il 2025, ma è previsto un meccanismo di click day per presentare la domanda. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio (1° gennaio 2025), verranno definiti i dettagli operativi: questo significa che, con ogni probabilità, il click day scatterà entro la fine di febbraio.

Gli obiettivi della misura

La finalità del provvedimento è duplice: da un lato, sostenere il comparto degli elettrodomestici prodotti in Europa, che sta attraversando una fase complessa; dall’altro, spingere le famiglie italiane verso una maggiore efficienza energetica, accelerando la sostituzione degli apparecchi più obsoleti con modelli di classe superiore. L’approccio, quindi, non è solo economico, ma si inserisce in una logica di transizione verde e di responsabilità ambientale.

Come accedere al bonus

Le modalità di richiesta verranno stabilite da un decreto congiunto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il consiglio è di tenere d’occhio le comunicazioni ufficiali, poiché la procedura a sportello (click day) potrebbe portare all’esaurimento rapido dei fondi.