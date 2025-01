Il colosso del petrolio Bp manda a casa 7.700 dipendenti. E a decidere chi licenziare sarà l'intelligenza artificiale

Il colosso del petrolio Bp manda a casa 7.700 dipendenti

Il colosso petrolifero britannico BP, parte delle Sette Sorelle, ha annunciato il taglio di 7.700 posti di lavoro, pari a oltre il 5% della sua forza lavoro a tempo pieno. Questa decisione è legata a un piano di riduzione dei costi da 2 miliardi di dollari, voluto dall’amministratore delegato Murray Auchincloss.

La transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio sta mettendo alla prova BP e altre grandi compagnie petrolifere. La società ha dichiarato che, oltre ai 7.700 licenziamenti già previsti, potrebbero essercene altri in futuro. In una comunicazione interna ai dipendenti, Auchincloss, che ha annullato gli incontri con gli investitori per motivi di salute, ha reso noto che i licenziamenti riguarderanno 4.700 dipendenti a livello globale, affiancati da 3.000 appaltatori.

BP, che conta circa 90.000 dipendenti a tempo pieno, ha spiegato che l’obiettivo di questi tagli è conseguire il risparmio di 2 miliardi di dollari, un target fissato lo scorso anno dallo stesso Auchincloss, che ha sostituito Bernard Looney. Quest'ultimo, suo predecessore, si era dimesso improvvisamente per motivi legati a comportamenti inappropriati nei confronti di dipendenti e aveva interrotto i legami con Rosneft, costando a BP miliardi di perdite.

BP ha confermato che l’intelligenza artificiale è stata utilizzata per individuare le aree in cui effettuare i tagli. Tra le ragioni dei licenziamenti vi è anche l’acquisizione di aziende, come TravelCenters, che ha portato 20.000 dipendenti nel gruppo.

Inoltre, BP sta rivedendo la sua strategia riguardo alle energie rinnovabili. La compagnia ha deciso di sospendere gli investimenti in progetti come il carburante a idrogeno e quello sostenibile per l’aviazione (SAF), riducendo anche i fondi destinati all'energia eolica.

Nel terzo trimestre del 2024, i risultati finanziari di BP hanno registrato un netto peggioramento, con ricavi scesi a 47 miliardi di dollari, in calo del 10%, e un margine di profitto quasi azzerato (-95%).