Chi è Sandro Pappalardo, nuovo presidente di Ita Airways: dalla lunga carriera militare all'amicizia con Guido Crosetto. Il ritratto

Rivelato il nuovo Cda di Ita Airways: Sandro Pappalardo alla presidenza: ecco chi è

Dopo due anni di strategie incerte e l’ingresso di Lufthansa con il 41% delle azioni, Ita Airways sembra finalmente aver trovato una nuova direzione. La vera notizia, però, è arrivata ieri: Sandro Pappalardo è stato nominato presidente, smentendo le aspettative che vedevano Antonino Turicchi o Armando Varricchio come favoriti. La scelta di Pappalardo, uomo simbolo della "nuova fase", rappresenta un cambiamento netto. Classe 1967, nato a Tolmezzo (Udine), è noto soprattutto per la sua vicinanza a Fratelli d’Italia e al ministro della Difesa Guido Crosetto. La sua carriera militare è straordinaria: a soli 19 anni diventa pilota dell’Aviazione dell’Esercito e partecipa a missioni internazionali di grande rilievo, tra cui Unifil e Leonte in Libano e Isaf in Afghanistan. In Italia, ha preso parte all’operazione "Vespri Siciliani" per il ripristino dell’ordine pubblico in Sicilia.

La sua formazione accademica è altrettanto impressionante: laureato in Giurisprudenza e in Scienze della Pubblica Amministrazione, ha completato master in Criminologia e Studi Giuridici Forensi. Vanta una lunga lista di brevetti, tra cui pilota militare e civile di elicotteri, istruttore di volo, e abilitazioni specifiche come il soccorso aereo Sar e il Night Vision Goggles Instructor Pilot. Pappalardo è stato insignito di numerose decorazioni, tra cui la Medaglia Aeronautica Militare di Lunga Navigazione Aerea - Oro, la Medaglia Mauriziana al merito militare e la Croce commemorativa per missioni in Libano e Afghanistan. È anche Cavaliere dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme e cittadino onorario di Huntsville, Alabama.

Un curriculum impressionante che ora sarà messo alla prova su un terreno completamente diverso: il rilancio di Ita Airways. Resta da vedere se il nuovo presidente sarà in grado di imprimere alla compagnia la svolta tanto attesa. Dopo una brillante carriera militare, Pappalardo ha scelto di tuffarsi nell’agone politico. Nel 2013 si è candidato al Senato con Fratelli d’Italia, segnando il debutto del suo impegno pubblico. Dal novembre 2017 al giugno 2019 ha ricoperto il ruolo di assessore al Turismo, Sport e Spettacolo nella Regione Siciliana, nel governo guidato da Nello Musumeci, con delega a FdI. Nel settembre 2023, grazie al suo rapporto con Guido Crosetto, è stato nominato consigliere del Ministro per i Rapporti con il Parlamento, incarico svolto a titolo gratuito, come evidenziato da Repubblica. Parallelamente, Pappalardo è membro del Consiglio di Amministrazione dell’ENIT (Agenzia Nazionale del Turismo), consolidando la sua esperienza nelle politiche turistiche.

Un curriculum che testimonia dedizione e ambizione, ma ora il banco di prova sarà tutt’altro che semplice: guidare la rinascita di Ita Airways, una sfida che metterà alla prova la sua capacità di tradurre esperienza e visione in risultati tangibili.