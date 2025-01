Malpaso, battuta d'arresto per i business immobiliari dell'ex allenatore della Juve Allegri

Battuta d'arresto per i business dell'ex allenatore della Juventus Massimiliano Allegri

Mentre sta trattando per diventare il tecnico della squadra saudita Al Ahli, Massimilano Allegri, ex allenatore della Juventus, deve registrare una battuta d’arresto dei suoi business concentrati nella Malpaso srl di cui detiene il 97% e il restante 3% è della figlia Valentina. Qualche settimana fa, infatti, sotto la guida dell’amministratore unico Paolo Sodi s’è riunita l’assemblea dei soci che ha approvato il bilancio del 2023 che ha deliberato di coprire la perdita di oltre 412mila euro mediante l’utilizzo del fondo di riserva.

Il passivo è decisamente peggiore della mini perdita dei 3mila euro di rosso del 2022. Va detto che il grosso degli attivi di Malpaso è costituito da immobili che presentavano un valore di carico di 10,4 milioni rispetto ai 9 milioni di fine 2022 e ciò vuol dire che nell’esercizio Allegri ha fatto uno shopping immobiliare del valore lordo di 2,2 milioni e inoltre sempre nell’esercizio i debiti verso soci sono saliti da 10,5 a 11,7 milioni.

Tra le partecipazioni della Malpaso c’è il 33% dell’immobiliare Mpr, il 2,7% di Doodle Apps (app con funzione di agenda) finita però da poco in liquidazione e il 43% di Vgm International di cui Allegri ha direttamente il 57%. La società si occupa di compravendite immobiliari, ma anche della “promozione e gestione in Italia e all’estero dell’immagine professionale di personaggi del mondo degli sport professionistici e non, del cinema, della televisione e dello spettacolo”, della “prestazione di servizi generali per sportivi professionisti” e della “sponsorizzazione, in particolare quella legata ai messaggi pubblicitari nel settore sportivo e del merchandising in generale”. Vgm International (che controlla le immobiliari Alma Racing e Fvg entrambe in rosso) nel 2023 ha segnato però ricavi per soli 10mila euro ma ha perso 192mila euro.