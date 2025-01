New Martina, cifre da calciatori di Serie A: così l'influencer ha guadagnato 3 milioni di euro in un anno

New Martina, così l'influencer ha guadagnato 3 milioni di euro in un anno

Osservando il profilo TikTok di New Martina (nome d’arte di Carmen Fiorito), che conta 8,6 milioni di follower, si può notare che anche un format elementare può consentire di generare ricavi milionari, triplicatisi dal 2022 al 2023. E la conferma, come scrive Fanpage, arriva dall’ultima visura camerale disponibile (quella del 2023, manca ancora invece il resoconto del 2024).

Come è strutturata la società che amministra New Martina

Per fugare ogni dubbio, New Martina è il marchio del negozio dove vengono realizzati i video tanto noti su TikTok. La sede storica si trova a Napoli, ma recentemente sono state inaugurate filiali a Caserta, Bologna e Palermo. Dalla lettura del verbale di approvazione del bilancio emerge la composizione dei soci.

L’attuale amministratore unico è Salvatore Fiorito, titolare anche del 90% del capitale sociale di New Martina Srl. Il restante 10% appartiene a Concetta Morales. Il capitale sociale ammonta a 100.000 euro. Il documento in cui sono riportate queste informazioni è datato 15 ottobre 2024.

Quanto incassa New Martina: il fatturato 2023

Nel 2022, New Martina ha ottenuto un fatturato pari a 1.273.076 euro, un risultato notevole considerando che l’attività partiva da un unico negozio. Anche l’utile è stato positivo, raggiungendo 57.836 euro. È bene chiarire che l’utile rappresenta ciò che rimane dopo aver coperto costi, tasse e retribuzioni di dipendenti e dirigenti.

Nel 2023, però, si è registrato il vero exploit: la New Martina Srl ha raggiunto 3.178.138 euro di fatturato, quasi il doppio rispetto all’anno precedente. L’aspetto davvero sorprendente è stato l’utile, che nel 2023 ha toccato quasi i 700.000 euro (697.647 euro, per la precisione).

È possibile che la famiglia di Carmen Fiorito o la stessa influencer siano coinvolti anche in altre iniziative imprenditoriali, ma questo dato non è noto. Sarà interessante scoprire i risultati del 2024, soprattutto ora che la spinta dei social sembra in declino e l’azienda ha aperto nuove sedi.