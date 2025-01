Ardian investe in Sicer: l'obiettivo è rafforzare la leadership globale nel settore ceramico

Ardian sostiene Sicer con un investimento strategico: espansione internazionale e innovazione nella decorazione ceramica di alta gamma

Ardian, società di investimento leader nei private markets, ha annunciato l’acquisizione di una partecipazione di minoranza in Sicer, storico colorificio ceramico di Fiorano Modenese, specializzato nella produzione di smalti e inchiostri per la decorazione di piastrelle di alta gamma. L’obiettivo di questo investimento è sostenere i piani di sviluppo della società, accompagnando i suoi imprenditori, Gianfranco Padovani e Giuliano Ferrari, che reinvestiranno per mantenere una quota di maggioranza. La cessione della maggioranza proviene da Demos 1, fondo di private equity gestito da Azimut Libera Impresa, che aveva investito in Sicer nel 2020.

Fondata nel 1993, Sicer è riconosciuta a livello globale per la qualità e l’innovazione dei suoi prodotti, che includono fritte, smalti, graniglie e inchiostri. Questi materiali, essenziali per la decorazione ceramica di alta gamma, garantiscono elevata resistenza, durabilità ed estetica. Grazie al suo approccio orientato al cliente, unito all’attenzione per la sostenibilità, Sicer ha costruito una solida reputazione nel settore. La società opera in sei mercati strategici con siti produttivi in Italia, Spagna, Stati Uniti, Messico, India e Indonesia, e prevede di raggiungere un fatturato di circa 130 milioni di euro.

L’ingresso di Ardian come investitore mira a consolidare la presenza di Sicer in Europa, in particolare in Italia e Spagna, e a sostenere la sua espansione in Nord America e India. La strategia del gruppo include il potenziamento delle capacità produttive, l’introduzione di nuovi prodotti e l’esplorazione di opportunità di acquisizioni mirate per rafforzare ulteriormente la sua posizione globale.

François Jerphagnon, membro dell’Executive Committee di Ardian e Head of Expansion, ha commentato: “Sicer è un’azienda con un forte potenziale di crescita, un esempio virtuoso di tradizione e innovazione che coniuga know-how tecnico e un forte orientamento al cliente. Crediamo nelle sue potenzialità e nella grande esperienza del suo top management, di cui condividiamo valori e visione imprenditoriale. Siamo sicuri che riusciremo insieme ad arrivare a grandi risultati”.

“Siamo felici di cominciare a lavorare con Sicer, un’eccellenza italiana che ha già conquistato una importante fetta del mercato internazionale e che confidiamo continuerà a crescere, anche grazie al nostro network globale. La nostra strategia si concentrerà sullo sviluppo di nuovi prodotti e sull'espansione internazionale; intendiamo affiancare gli imprenditori in questo viaggio, offrendo tutto il nostro supporto”, ha aggiunto Marco Molteni, Managing Director di Ardian Expansion.

Giuliano Ferrari, CEO di Sicer, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di collaborare con Ardian, il cui sostegno sarà fondamentale per raggiungere i nostri ambiziosi piani di crescita. Questo investimento ci permetterà di rafforzare ulteriormente la nostra presenza internazionale, in particolare in Nord America e Asia. A nome mio, e di tutto il management team, ringraziamo Azimut Libera Impresa per il supporto e la collaborazione negli ultimi 4 anni, che sono stati cruciali per il nostro percorso di rafforzamento a livello internazionale”.