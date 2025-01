AXA Italia: nuove nomine per le direzioni Life, Health e Risk Management nel Piano Strategico 2024-2026

AXA Italia accelera sul Piano Strategico “Unlock the Future” con nuove nomine a capo delle Direzioni Life and Savings, Health e Risk

Il Gruppo assicurativo AXA Italia continua con determinazione il percorso delineato dal suo nuovo Piano Strategico 2024-2026, pronto ad affrontare le numerose sfide e opportunità provenienti da un mercato in rapida evoluzione, con l’obiettivo di consolidare ulteriormente la sua crescita in Italia, uno dei Paesi chiave per il Gruppo.

Andrea Veltri, 55 anni, laureato in Economia Internazionale, è stato nominato alla guida della Direzione Life and Savings. Con una lunga carriera nel mondo dei servizi finanziari e assicurativi, Veltri porta con sé una combinazione di competenze tecniche e visione strategica, con particolare esperienza nella gestione di progetti straordinari, start-up e integrazioni. In precedenza, ha ricoperto importanti ruoli nel Gruppo BNP Paribas, tra cui la guida della filiera Finanziamenti e Protezione di BNL, per poi assumere la responsabilità degli Investimenti e, successivamente, della joint venture BNP Investment Solutions. In Cardif, ha ricoperto il ruolo di Direttore Marketing e Strategie, fino a diventare Deputy CEO e Business Lines Director.

Cristiano Gianni, 42 anni, laureato in Ingegneria Gestionale e con un Master in Management alla Columbia Business School, assume la responsabilità della Direzione Health come Chief Health Officer, con l’obiettivo di guidare lo sviluppo, l'innovazione e la redditività del business Salute. Gianni, dopo una lunga esperienza nel settore della consulenza strategica, ha ricoperto ruoli sempre più rilevanti in AXA Italia. Inizialmente a capo dell’Innovazione Salute, è successivamente diventato Head of Strategy, distinguendosi per la sua visione strategica, l’approccio pratico e l’attitudine all’innovazione. Entrambi i professionisti risponderanno direttamente al CEO Chiara Soldano. Le nuove nomine, che entreranno in vigore il 1° gennaio 2025, saranno formalizzate durante il prossimo Consiglio di Amministrazione di AXA Assicurazioni e delle società della joint venture AXA MPS.

In ambito Risk Management, Stefano Suman, 36 anni, laureato in Matematica e con oltre dieci anni di esperienza nel settore assicurativo, è stato nominato Head of Risk Management di AXA Assicurazioni. Suman, che ha iniziato la sua carriera in Allianz prima di entrare in AXA Italia nel 2018, ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità, gestendo inizialmente l'area P&C e Financial Risk Management. Con il suo nuovo incarico, riferirà direttamente al Consiglio d’Amministrazione.

Chiara Soldano, CEO del Gruppo AXA Italia, ha dichiarato: "Sono molto felice di annunciare queste nuove nomine nel Management Committee di AXA Italia, che porteranno competenza, esperienza ed entusiasmo. In un settore in continuo cambiamento, in cui AXA Italia intende cogliere tutte le opportunità per crescere, sono convinta che Andrea, Cristiano e Stefano sapranno affrontare le sfide che ci attendono, contribuendo in modo decisivo e coraggioso al raggiungimento degli obiettivi del nostro Piano Strategico 2024-2026, dove i business Vita e Salute ricoprono un ruolo centrale".