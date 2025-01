Banca Ifigest, completato l’aumento di capitale da 45 milioni di euro per le attività del Gruppo

Banca Iifigest, conclusa con successo la fine del 2024 con l’operazione di aumento di capitale da 45 milioni di euro a supporto delle attività del Gruppo in linea con il Piano Strategico

Banca Ifigest annuncia di aver completato con successo a fine 2024 l’operazione di aumento di capitale per un importo pari a 45 milioni di euro. Tale operazione era stata deliberata in occasione dell’operazione di integrazione con L&B Partners che ha portato alla nascita di un nuovo gruppo bancario che oggi offre un ampio ventaglio di servizi che include il wealth management, l’asset management, l’investment banking e la finanza strutturata.

L’aumento di capitale, interamente sottoscritto, avrà l’obiettivo di supportare lo sviluppo delle attività del Gruppo secondo le linee dettate dal Piano Strategico. In particolare, aumenterà la capacità di impiego della Banca per sviluppare l’attività di financing verso la clientela private, gli investitori istituzionali e i fondi specializzati, per i quali L&B Partners già opera quale advisor. In una fase successiva, si amplierà il ventaglio di servizi offerti nell’ambito del corporate investment banking.

Gianni Bizzarri, Presidente di Banca Ifigest, ha commentato: “Il successo di questo aumento di capitale rappresenta una tappa fondamentale per Banca Ifigest e per l'integrazione con L&B Partners. Rafforza la nostra solidità a supporto della crescita strategica del Gruppo e dello sviluppo di soluzioni finanziarie personalizzate sia alla clientela privata che agli investitori istituzionali. Stiamo procedendo nell’implementazione delle linee guida del piano industriale confermando il nostro impegno a ricoprire una posizione di primo piano nel settore bancario e degli investimenti”.