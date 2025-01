BPER è "Top Employer" anche nel 2025: confermata per il sesto anno consecutivo

Top Employer 2025, BPER ottiene il riconoscimento per il sesto anno consecutivo

BPER Banca ottiene il riconoscimento “Top Employers Italia” per il sesto anno consecutivo. La certificazione viene data alle aziende che si distinguono per l’eccellenza delle politiche e delle strategie di gestione delle risorse umane e per il loro impegno nel promuovere il benessere dei dipendenti. Anche quest’anno, BPER ha soddisfatto gli standard internazionali richiesti dalla HR Best Practices Survey, che analizza in profondità 6 macroaree e 20 topic specifici, tra cui People Strategy, Digital HR, Talent Acquisition, Performance, Wellbeing e Sustainability.

Nel 2024, il programma Top Employers ha certificato oltre 2.400 aziende in 123 Paesi del mondo. In Italia, le aziende certificate sono 150, di cui 11 nel settore bancario, a testimonianza dell’impegno concreto di BPER nella costruzione di un ambiente di lavoro positivo, inclusivo e innovativo.

“Essere certificati come Top Employers per il sesto anno consecutivo è un traguardo di grande valore che ci rende orgogliosi e conferma la solidità del nostro impegno nella gestione e nella valorizzazione delle persone”, ha commentato il Chief People Officer di BPER, Andrea Merenda. “Questo risultato riflette il nostro approccio centrato sulla sostenibilità sociale, il welfare, la promozione della diversità e dell’inclusione, e l’attenzione al benessere psicofisico dei dipendenti. Continueremo a lavorare per offrire alle nostre persone un ambiente di lavoro che favorisca la crescita personale e professionale, l’innovazione e il dialogo aperto, con l’obiettivo di affrontare insieme le sfide del futuro”.