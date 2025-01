BPER assegna all'azienda L’Insalata dell’Orto il Premio 'Green Innovation 2025'

L'azienda veneziana L’Insalata dell’Orto vince il Premio 'BPER Green Innovation 2025' per l’innovazione e la sostenibilità

L’azienda veneziana L’Insalata dell’Orto ha recentemente ricevuto il Premio "BPER Green Innovation 2025", riconoscimento che le è stato assegnato martedì scorso a Bologna, presso la storica sede di Palazzo Re Enzo. La cerimonia si è svolta nell’ambito della manifestazione "Protagonisti dell’Ortofrutta Italiana", promossa dalla rivista Corriere Ortofrutticolo insieme a Fruitimprese, CSO Italy, Italia Ortofrutta Unione Nazionale, Confagricoltura e Fedagromercati, con il supporto di BPER Banca. Durante l’evento, il Premio è stato consegnato a Cinzia Busana, amministratore delegato, Raffaella Busana, direttore generale, e Sara Menin, product development manager di L'Insalata dell’Orto, da Marco Lazzari, responsabile del Servizio Agri Banking di BPER Banca, di fronte a una platea di circa 200 imprenditori e manager del settore.

Fondata 25 anni fa, L’Insalata dell’Orto è un’azienda dinamica e innovativa, con una forte impronta femminile. Situata a Mira, in provincia di Venezia, è specializzata nella produzione di verdure per la IV Gamma e ha raggiunto un’importante leadership come primo produttore europeo di fiori commestibili, con l'ambizioso traguardo di aver avviato anche le esportazioni negli Stati Uniti nel 2024. Circa il 70% del suo fatturato proviene dall'export, mentre il 70% delle coltivazioni è biologico. L’azienda opera su 370 ettari distribuiti tra Veneto, Lombardia e Campania, organizzati in una cooperativa di produttori (OP). Nel suo intervento, Marco Lazzari ha sottolineato l’importanza strategica del settore agroalimentare per l’economia del paese, evidenziando il valore delle sue filiere e delle numerose eccellenze del Made in Italy, che necessitano di essere tutelate e supportate.

“Il comparto agroalimentare", ha dichiarato Lazzari, "con le sue filiere rappresenta un settore strategico dell’economia e conta numerose eccellenze del made in Italy, che hanno necessità di essere sostenute e tutelate. BPER Banca vuole essere un partner attivo per le aziende del comparto: ha istituito un servizio dedicato, Agri Banking, che offre consulenze specialistiche, propone finanziamenti e agevolazioni per l’agricoltura e le imprese attive nelle filiere agroalimentari, con l’obiettivo di sostenere gli investimenti e la gestione delle aziende. La partnership con Protagonisti dell’Ortofrutta è coerente con gli obiettivi della Banca, inoltre il Premio BPER conferito a ‘L’Insalata dell’Orto’ è un’ulteriore testimonianza della nostra volontà di riconoscere e promuovere il ‘saper fare’, in particolare sull’innovazione e la sostenibilità”.