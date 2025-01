Edison Legal Academy: al via il 4 febbraio l'incontro sulle sanzioni UE all'LNG russo

Sanzioni sull'LNG russo: il 4 febbraio l'incontro di Edison Legal Academy per esplorare impatti economici, legali e strategie future

L’impatto delle sanzioni imposte dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti sull’importazione di gas naturale liquefatto (LNG) russo è il tema centrale dell’incontro organizzato da Edison Legal Academy, che si terrà il 4 febbraio alle 15.00 nella Sala Azionisti di Palazzo Edison, in Foro Bonaparte 31 a Milano. L'evento è realizzato in collaborazione con l’Università degli Studi dell’Insubria e l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli.

Questa iniziativa rappresenta un’occasione importante per esplorare in modo approfondito un argomento di grande attualità per il settore energetico e giuridico. Durante l’incontro, esperti accademici, rappresentanti delle istituzioni e professionisti di alto profilo discuteranno gli effetti delle sanzioni sul mercato globale e le strategie da adottare per contrastare le pratiche elusive. Un focus particolare sarà dedicato agli aspetti normativi di diritto internazionale, con un’analisi delle complesse implicazioni diplomatiche e legali che caratterizzano il settore energetico. Non mancherà l’attenzione alle sfide di compliance che le imprese devono affrontare, così come alle possibili soluzioni strategiche per adeguarsi a un contesto che continua a evolversi.

Ad aprire l’evento saranno Piergiuseppe Biandrino, EVP Legal and Corporate Affairs and General Counsel di Edison e presidente di AIDEN, e Marinella De Focatiis, Senior Legal Counsel di Edison Legal Academy nonché Segretario generale di AIDEN e di EFELA. Successivamente, si terrà una tavola rotonda con gli interventi di Francesco Giovine, Vicario U.A.M.A. (Ministero degli Esteri) e dei professori Stefano Manacorda e Fabrizio Vismara, moderati dall’avvocato Marco Lorefice di Edison. L'incontro proseguirà con i keynote speech di Daniel E. Waltz, partner di Squire Patton Boggs, e di John Smith, ex Direttore dell’O.F.A.C., che interverranno da Washington DC, offrendo una prospettiva internazionale sulla questione.

Questo evento si propone di fornire a imprese, consulenti legali e operatori del settore energetico e giuridico una comprensione approfondita delle implicazioni derivanti da un quadro normativo complesso, permettendo loro di confrontarsi con i principali esperti del settore.