Just Eat, celebrato il World Pizza Day: curiosità e abitudini degli italiani

Just Eat celebra il World Pizza Day: 6.400 chilometri di pizza ordinati nel 2024, distanza equivalente a quella che separa la Terra dalla stratosfera

In occasione del World Pizza Day, Just Eat celebra l’amore degli italiani per la pizza, un simbolo della tradizione gastronomica nazionale che continua a conquistare generazioni intere. I dati del 2024 parlano chiaro: oltre 6.400 chilometri di pizza ordinati, una distanza equivalente a quella che separa la Terra dalla stratosfera, e una media impressionante di una pizza ordinata ogni due secondi. Numeri che confermano l’insostituibilità di questo piatto iconico nella vita quotidiana degli italiani.

La pizza, delizia universale e pietra miliare della cucina italiana, si rivela un fenomeno senza tempo che unisce tradizione e innovazione. Che si tratti di un impasto lavorato nel tradizionale forno a legna o cotto con le più moderne tecnologie high-tech, ogni dettaglio, dalla scelta delle farine alla lievitazione perfetta, contribuisce a fare di ogni pizza un’esperienza unica. Le varianti classiche come la Margherita, la Diavola e la Capricciosa si confermano le preferite, dimostrando che, anche in un mondo sempre più aperto a sperimentazioni culinarie, la tradizione conserva una forza irresistibile.

Il 2024 ha visto un consumo complessivo di 5,12 milioni di chili di pizza in Italia, con una media giornaliera di oltre 14.000 chili e picchi durante il fine settimana, quando il sabato si è registrato il volume più alto, pari a oltre 1,2 milioni di chili venduti in un solo giorno. Le serate, in particolare tra le 17:00 e le 19:00, sono il momento preferito dagli italiani per ordinare, con consumi che superano i 2.600 chili giornalieri.

In un paese come l’Italia, dove la pizza non è solo un piatto ma una vera e propria forma d’arte, ogni regione offre la propria interpretazione. Napoli, culla di questa tradizione, celebra varianti uniche come la pizza Mimosa, mentre città come Verona e Milano vedono trionfare una combinazione di gusti tradizionali e moderni. La pizza si dimostra una presenza insostituibile non solo nella quotidianità, ma anche nei momenti di festa e nelle serate estive, diventando un simbolo di convivialità che riunisce le persone attorno a una tavola imbandita.

Il 2024 è stato anche l’anno della consacrazione delle pizze dolci, un fenomeno che ha conquistato i palati italiani con proposte innovative come la pizza alla crema di nocciole e le varianti con pistacchio e mascarpone. Queste creazioni hanno dimostrato come la pizza possa reinventarsi continuamente, sorprendendo anche i consumatori più esigenti e regalando un’esperienza sensoriale che unisce sapori tradizionali a tocchi inediti di dolcezza.

Just Eat, protagonista del mercato del digital food delivery, continua a confermarsi un alleato insostituibile per portare la pizza e tanti altri piatti direttamente a casa degli italiani. Con oltre 28.000 ristoranti partner distribuiti in più di 2.000 comuni, Just Eat, offre un’ampia gamma di scelte culinarie, dimostrando il proprio impegno nell’innovare e migliorare continuamente il servizio.