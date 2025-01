Leonardo, approvata la joint venture dall'Antitrust tedesco con Rheinmetall per i mezzi militari terrestri

Leonardo, autorizzata dall'Antitrust tedesco la joint venture con Rheinmetall: la nuova società LRMV con sede a Roma, fornirà mezzi militari terrestri all'esercito italiano

L'Antitrust tedesco ha autorizzato la creazione di una joint venture tra Leonardo e Rheinmetall, per i mezzi militari terrestri da fornire all'esercito italiano. La joint venture, Leonardo Rheinmetall military vehicles (Lrmv), avrà sede a Roma, spiega in una nota l'autorità tedesca.

Se il ministero della Difesa italiano si aggiudicherà il contratto, Lrmv agirà come capocommessa e integratore di sistemi per i prossimi ordini di veicoli corazzati militari, in particolare carri armati principali e veicoli da combattimento per la fanteria. Secondo i requisiti del ministero della Difesa italiano, almeno il 60% del lavoro a valore aggiunto deve essere svolto in Italia.

Mentre Leonardo contribuirà principalmente con la sua elettronica per la difesa, Rheinmetall, che ha già delle filiali in Italia, contribuirà principalmente con le sue piattaforme esistenti per il carro armato principale Panther e il veicolo da combattimento di fanteria Lynx.

"Data l'attuale situazione geopolitica, c'è un notevole movimento nell'industria della difesa. Rheinmetall e Leonardo sono indubbiamente due grandi aziende del settore della difesa", ha detto Andreas Mundt, Presidente dell'authority tedesca. "La creazione della joint venture non ha sollevato alcun problema di concorrenza e ha potuto essere liquidata rapidamente. Le attività di Rheinmetall e Leonardo sono complementari non ci sono sovrapposizioni significative nelle loro attuali attività commerciali".