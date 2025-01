Poste Italiane lancia il servizio di rilascio passaporti a Monza e Brianza

Poste Italiane introduce il servizio di rilascio e rinnovo passaporti a Monza e Brianza: prenotazioni online e operazioni rapide in meno di mezz'ora

Un’esperienza semplice, veloce e soddisfacente: è quanto garantisce il nuovo servizio di rilascio e rinnovo dei passaporti offerto da Poste Italiane nella provincia di Monza e Brianza. Il progetto, frutto di una collaborazione tra Poste Italiane e il Ministero dell’Interno, coinvolge 43 uffici postali, di cui otto situati in città e 35 nei comuni sotto i 15.000 abitanti.

Da ieri è possibile accedere al servizio attraverso una prenotazione online, utilizzando il sito o l’applicazione di Poste Italiane. Un cittadino che ha utilizzato il servizio racconta: “Ho prenotato ieri tramite l’app, ho avuto appuntamento questa mattina alle 10 e alle 10:30 avevo già finito. È stato tutto molto semplice e veloce: un’esperienza da 10 e lode!”. Grazie a questa innovazione, i residenti e i domiciliati possono presentare la documentazione necessaria per il passaporto direttamente allo sportello postale, senza lunghe attese. L’intera operazione, compresa la presentazione dei documenti e il completamento della procedura, richiede meno di mezz’ora.

Per usufruire del servizio è necessario prenotare un appuntamento tramite i canali digitali di Poste Italiane, presentarsi muniti di un documento di riconoscimento valido, dell’attestazione di versamento di €42,50, del contributo amministrativo di €73,50 e di due fototessere. Al termine della procedura, è possibile scegliere se ritirare il passaporto in questura o richiederne la consegna a domicilio.