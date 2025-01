SEA, emesso un bond da 300 milioni di euro per gli investitori istituzionali

SEA: collocato un bond da 300 milioni di euro con rating A- e durata di 7 anni destinato agli investitori istituzionali, quotato alla Borsa irlandese

SEA, società che gestisce gli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate, ha concluso con successo l'emissione di un bond senior unsecered da 300 milioni di euro. L'obbligo, con una durata di 7 anni e un rating A- assegnato da S&P Global, è stata rivolta esclusivamente agli investitori istituzionali e sarà quotata presso la Borsa irlandese.

Con una cedola annua a tasso fisso del 3,500%, l'operazione ha ottenuto una risposta eccezionale dal mercato, registrando una domanda dieci volte superiore rispetto all'importo offerto. Questo interesse da parte degli investitori riflette l'alta qualità del finale del libro, caratterizzato da una significativa diversificazione geografica.

Il bond ha l'obiettivo di finanziare il rifinanziamento di un'obbligazione in scadenza ad ottobre 2025, oltre a sostenere i piani di sviluppo strategico di SEA. “L’esito positivo di questa operazione conferma l’apprezzamento degli investitori per la solidità della gestione e la visione strategica di SEA”, ha dichiarato Armando Brunini, Amministratore Delegato di SEA. "Questo risultato ci consentirà di continuare a investire nello sviluppo dei nostri aeroporti, rafforzando il nostro ruolo strategico nel settore aeroportuale europeo”.

L'emissione è stata curata da BNP Paribas e Mediobanca in qualità di Global Coordinator, insieme a Banca Akros, Citi Group e IMI-Intesa Sanpaolo come Joint Lead Managers. Per gli aspetti legali, SEA è stata assistita dallo studio Simmons & Simmons, mentre gli istituti finanziari sono stati supportati da Allen & Overy e Sherman Sterling.

Con questa operazione, SEA conferma la propria solidità finanziaria e la fiducia del mercato nelle sue prospettive di crescita, continuando a consolidare la propria posizione tra i principali operatori aeroportuali in Europa.