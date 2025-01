Snam all'EY Venture Capital Talk 2025: l'intervento del Chief strategy and technology officer Farina

EY Venture Capital Talk 2025, Snam: le dichiarazioni del Chief strategy and technology officer Claudio Farina

Il Chief strategy and technology officer di Snam Claudio Farina è intervenuto all’EY Venture Capital Talk 2025 per parlare delle Climate tech come opportunità di crescita e competitività: "In quanto operatori di sistema, in Snam possiamo apprezzare in maniera lampante come l’innovazione si realizzi non più nei silos verticali dei dipartimenti aziendali ma in uno spazio più aperto, che si produce per effetto della collaborazione tra corporate, startup, e altre tipologie di soggetti, come per esempio i poli universitari. In questo contesto, Snam opera come una sorta di integratore del sistema che, coordinando risorse interne ed esterne, provenienti per esempio dal mondo delle start up, innesca dinamiche di R&D applicata, venture building e innovative sourcing".

"In azienda", ha spiegato Farina, "l’innovazione è la leva strategica che ci aiuta a decarbonizzare le attività del Gruppo e ad abilitare la transizione del Sistema. Due i fronti fondamentali: la proven innovation, per ottimizzare i processi con tecnologie data driven, perlopiù digitali e sempre più focalizzate sull’intelligenza artificiale, e l’open innovation, immersa nell’ecosistema di R&D e rivolta essenzialmente, su più livelli della filiera, allo sviluppo delle molecole verdi, con sfide che riguardano soluzioni sempre più evolute legate a produzione e stoccaggio".

Secondo Farina, i rapporti tra una corporate strutturata come Snam e una startup possono risultare complessi, ma esistono strumenti per renderli efficaci. Tra questi, cita l’utilizzo di forme contrattuali agili, concepite non solo per portare a termine le progettualità individuate, ma anche per farlo in modo vantaggioso per entrambe le parti. In questo modo, Snam può ottenere soluzioni adeguate alle proprie necessità, mentre le startup hanno l’opportunità di adattare il proprio output a una reale esigenza di mercato, beneficiando di competenze sistemiche su asset, mercati, normative e capacità di ingegnerizzazione ed esecuzione dei progetti, che agevolano l’adozione e la scalabilità delle tecnologie provenienti dal mondo delle startup.