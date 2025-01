Stati Uniti, Plenitude: accordo con EDPR per l'acquisizione di due parchi fotovoltaici e un impianto di stoccaggio

Plenitude, siglato accordo con EDP Renewables per l'acquisizione di due parchi fotovoltaici e un impianto di stoccaggio negli Stati Uniti

Plenitude, attraverso la sua controllata Eni New Energy US, annuncia di aver firmato un accordo con la Società EDP Renewables North America per l’acquisizione del 49% di due impianti fotovoltaici già operativi e di un impianto di stoccaggio di energia elettrica in costruzione in California (Stati Uniti). I parchi solari Sandrini 100 (141MW) e Sandrini 200 (266MW) condividono con l’impianto di stoccaggio Sandrini BESS (368MWh) la stessa infrastruttura di connessione alla rete elettrica. I tre parchi hanno una capacità installata complessiva di circa 499 MW, di cui 245 MW in quota Plenitude.

Stefano Goberti, Amministratore Delegato di Plenitude, ha dichiarato: “Con questa operazione ci posizioniamo nel mercato californiano, uno dei più rilevanti nello sviluppo delle rinnovabili, diversificando ulteriormente la presenza di Plenitude negli Stati Uniti e confermiamo la nostra volontà di investire anche nei sistemi di storage elettrico. Grazie a questa acquisizione raggiungiamo una capacità installata complessiva nel Paese di circa 1,7 GW”.

“La nostra partnership con Plenitude sottolinea l'impegno di EDPR NA per il rafforzamento dell'infrastruttura energetica in tutto il Nord America attraverso lo sviluppo di impianti solari e di stoccaggio, con l’obiettivo di realizzare una rete sempre più affidabile e resiliente”, ha commentato Sandhya Ganapathy, CEO di EDP Renewables North America.

Il completamento dell’operazione è subordinato al rilascio delle consuete autorizzazioni di legge. Plenitude, Società controllata da Eni, è presente in oltre 15 paesi del mondo con un modello di business che integra la produzione di energia elettrica da 4 GW di fonti rinnovabili, la vendita di energia e di soluzioni energetiche a 10 milioni di clienti ed un’ampia rete capillare di quasi 22.000 punti di ricarica per veicoli elettrici. Entro il 2027, la Società ha l’obiettivo di raggiungere 8 GW di capacità rinnovabile a livello globale.