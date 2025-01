UniCredit confermata Title Sponsor della Relay Marathon 2025

UniCredit, rinnovato per il secondo anno l'impegno come Title Sponsor della Relay Marathon 2025: staffetta non competitiva a scopo benefico

UniCredit ha rinnovato per il secondo anno il proprio supporto alla Relay Marathon 2025, la staffetta non competitiva, a scopo benefico che affianca la Maratona di Milano, in calendario domenica 6 aprile 2025.

Partecipare alla staffetta rappresenta non solo un’opportunità per migliorare il proprio equilibrio psico-fisico, ma anche un’occasione per diffondere i valori fondamentali di questo evento sportivo: lavoro di squadra, collaborazione e inclusione. La Relay, inoltre, si trasforma in una straordinaria piattaforma per raccogliere fondi a supporto di progetti solidali. L’UniCredit Relay Marathon è un’iniziativa unica che arricchisce la Maratona di Milano, permettendo alla banca di consolidare il rapporto con il territorio e con la città, oltre a promuovere attivamente le donazioni, coinvolgendo in prima linea i propri dipendenti.

L'anno scorso, più di 300 dipendenti hanno partecipato attivamente, selezionando un'Organizzazione tra quelle aderenti al Charity Program e disponibili sulla nostra piattaforma di raccolta fondi “ilMioDono”. Al termine della UniCredit Relay Marathon, abbiamo celebrato le prime 5 squadre dei nostri colleghi con i migliori risultati e le rispettive 5 Associazioni associate ai Team vincitori. UniCredit ha devoluto 5.000 euro a ciascuna di queste organizzazioni, offrendo un contributo concreto allo spirito solidale che rappresenta il cuore della staffetta.

UniCredit ha annunciato che anche quest’anno inviterà dipendenti, amici e familiari a iscriversi alla Relay Marathon e a sostenere, su base volontaria, una delle Associazioni partecipanti attraverso una donazione. Gli iscritti diventeranno così parte dell’UniCredit Running Team. Al termine dell’evento, la banca raddoppierà l’importo raccolto con un contributo aggiuntivo e premierà le Associazioni collegate ai primi tre team con le migliori performance con una “donazione speciale”. Questa iniziativa rappresenta solo una delle numerose attività solidali che UniCredit intende promuovere per l’occasione.

"UniCredit sostiene il mondo dello sport e i valori che esso rappresenta”, afferma Remo Taricani, Deputy Head of Italy di UniCredit. “Anche quest’anno infatti, rinnoviamo, con molto entusiasmo, la nostra sponsorizzazione della Relay Marathon, a testimonianza del supporto che offriamo a persone, imprese e comunità su tutto il territorio nazionale. Sosterremo ancora più attivamente il Terzo Settore nella corsa verso la solidarietà, mettendo a disposizione 100 mila euro tramite Fondi di Carta Etica. Vogliamo creare un effetto moltiplicatore grazie alle donazioni versate su base volontaria da parte dei nostri colleghi e all’iniziativa di raccolta fondi su progetti legati allo sport inclusivo, attraverso la nostra piattaforma di fundraising 'ilMioDono'”.

UniCredit ha dichiarato il proprio obiettivo di generare valore attraverso le iniziative rivolte a clienti, azionisti, fornitori, ma anche all’ambiente e alle comunità locali. La banca ha sottolineato come il suo impegno costante si concretizzi nel sostegno alle Imprese Sociali, nell’assistenza alle famiglie, nella realizzazione di progetti dedicati ai giovani e nel supporto agli anziani, contribuendo così in modo significativo al benessere delle comunità nei territori in cui opera.

Il sostegno di UniCredit è reso possibile grazie al Fondo Carta Etica destinato ad iniziative di solidarietà sul territorio. Il progetto Carta Etica prevede infatti che il due per mille delle spese effettuate dai clienti con la carta di credito UniCreditCard Classic E, di cui quest’anno ricorre il ventennale, vada ad alimentare, senza alcun onere a carico del titolare della carta, uno specifico Fondo, le cui disponibilità sono destinate a progetti sociali promossi da Organizzazioni senza scopo di lucro.