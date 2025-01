Donald Trump raddoppia il suo patrimonio in un solo anno: ecco quanto vale ora

Un anno da record per Trump: 3,6 miliardi guadagnati in 12 mesi

Donald Trump è l'uomo del momento, e su questo non c'erano dubbi. Ma non solo per il suo prossimo insediamento alla Casa Bianca, ma anche per la fortuna che si mette in tasca nelle vesti di presidente Usa. Malgrado i processi e le condanne, nel corso degli ultimi dodici mesi, il patrimonio del tycoon è passato da 2,5 a 6,1 miliardi di dollari. Un incremento notevole: circa 3,6 miliardi in appena un anno, quasi 300 milioni al mese, e 10 milioni al giorno, come ha calcolato Forbes. Quest'impennata è dovuta in gran parte alla Trump Media & Technology Group, la società che gestisce Truth Social. Infatti, da quando è arrivata a Wall Street, le azioni hanno sì vissuto alti e bassi, ma nonostante tutto il titolo ha spinto il valore netto di Trump a superare gli 8 miliardi, per poi assestarsi a circa 6,1 miliardi.

Ma il ritorno alle luci della ribalta non è solo frutto della sua piattaforma social. Ora entra in campo anche la Official Trump, una criptovaluta annunciata lo scorso venerdì dallo stesso presidente , o meglio un meme coin, chiamata $TRUMP e che vanta già una capitalizzazione poco sotto gli 11 miliardi di dollari. E poi c’è il suo portafoglio immobiliare: dai grattacieli di Manhattan ai resort di lusso, passando per i campi da golf in Florida e all’estero, come Mar-a-Lago, il suo rifugio a Palm Beach, che da sola vale 342 milioni di dollari, le proprietà immobiliari del tycoon valgono oggi circa 1,1 miliardi. Eppure, nonostante questa montagna di denaro, Trump ha scelto di non gestire direttamente i suoi affari durante il suo mandato da presidente, delegando tutto a un trust.

Se nel 2016, quando fu eletto per la prima volta, il suo patrimonio era di 3,7 miliardi di dollari, nel 2020 si era ridotto a 2,5 miliardi. Ma ad oggi Trump è rientrato tra le persone più ricche del mondo, piazzandosi al 472° posto. Con il suo ritorno alla Casa Bianca, è il secondo presidente degli Stati Uniti a governare per due mandati non consecutivi, e lo fa con una fortuna significativamente più grande rispetto al Trump 1.0 Nonostante il suo stipendio annuale di 400.000 dollari, che come da Costituzione americana non può essere modificato durante il suo mandato, il vero valore di Trump non sta tanto nelle cifre che incassa dallo Stato, quanto nelle sue attività personali e nelle sue proprietà, che sono solo all'inzio di una crescita ancora più notevole di quanto abbiamo già visto.