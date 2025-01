Guerra a Gaza, la pace resiste. Le prime parole dell'ex ostaggio Emily: "Sono tornata alla vita e mi sento la persona più felice del mondo"

Israele-Hamas, la diretta dopo la tregua a Gaza

Oltre 200 camion di aiuti umanitari entrano a Gaza

Sono stati almeno 205 i "camion di aiuti umanitari" entrati oggi a Gaza attraverso i valichi di al-Awja (Nitzana) e Kerem Shalom "oltre a" nove autocisterne (quattro cariche di diesel, altrettante di gas e una di benzina). Lo riferisce una fonte qualificata egiziana. Ieri 330 automezzi (di cui 20 con carburante) erano transitati dai due valichi passando prima attraverso quello di Rafah, riaperto in occasione del cessate il fuoco tra palestinesi e Israele nella Striscia.

L'esercito israeliano arresta due coloni per attacchi ai palestinesi

Due coloni israeliani sono stati arrestati per il loro presunto coinvolgimento in attacchi contro palestinesi in diversi villaggi della Cisgiordania durante la notte: lo afferma l'Idf. L'esercito afferma di aver ricevuto segnalazioni di "violente rivolte" a Turmus Ayya, Sinjil e Ein Sinya, durante le quali "alcuni cittadini israeliani hanno appiccato il fuoco a una casa e a una proprietà nella zona".

Houthi: "Ora attaccheremo solo le navi affiliate a Israele"

Iribelli Houthi dello Yemen hanno fatto sapere che dopo l'entrata in vigore del cessate il fuoco limiteranno gli attacchi nel corridoio del Mar Rosso alle navi affiliate a Israele. Lo riporta Haaretz.

Idf: "Morto un sergente della Brigata Efraim"

L'Esercito israeliano (Idf) ha annunciato oggi la morte di un suo soldato in combattimento. Si tratta del sergente di prima classe (Res.) Eviatar Ben Yehuda, 31 anni di Nitzan. Il militare apparteneva all'8211° battaglione della Brigata Efraim ed è "caduto durante un'attività operativa nella Brigata regionale Menashe", si legge in un comunicato pubblicato su Telegram.

Cina: "Positivo cessate il fuoco a Gaza, diventi definitivo"

La Cina ha salutato "con favore" l'inizio della tregua a Gaza dopo oltre a 15 mesi di guerra a Gaza. La portavoce del ministero degli Esteri Mao Ning ha affermato che Pechino si augura che "l'accordo sia ora pienamente e costantemente implementato in vista di un cessate il fuoco completo e definitivo".

La Cina "continuerà a lavorare con la comunità internazionale per promuovere la pace e la stabilità in Medio Oriente", ha aggiunto Mao nel briefing quotidiano ffermato. Pechino è sempre stata solidale con la causa palestinese e ha sostenuto dallo scoppio della crisi la soluzione dei due stati per porre fine alle ostilità.

Hamas: "Un detenuto previsto dall'accordo non è stato rilasciato"

Hamas ha affermato che uno dei prigionieri palestinesi, la cui liberazione era prevista per ieri in base all'accordo di cessate il fuoco, non è stato rilasciato, riporta l'agenzia di stampa ebraica Ynet, ripresa dal Times of Israel. Il rapporto cita una dichiarazione del dipartimento informazioni sui prigionieri del gruppo terroristico, che afferma di stare lavorando con mediatori e la Croce Rossa "per fare pressione su Israele affinché rispetti l'elenco concordato dei prigionieri". Secondo Ynet, tra le 90 persone rilasciate ci sono 69 donne, tra cui una minorenne, otto minorenni maschi e 12 uomini condannati per reati relativamente minori come incitamento, identificazione con il terrorismo e condotta disordinata.

Ex ostaggio Emily: "Sono la persona più felice del mondo"

Emily Damari, liberata ieri da Hamas dopo 471 giorni di prigionia a Gaza, ha pubblicato un emozionante post su Instagram, nel quale ha scritto: "Amo, amo, amo. Ringrazio Dio, ringrazio la mia famiglia, i miei amici, i migliori che ho al mondo. Sono tornata alla vita, miei cari." E ha aggiunto: "Sono riuscita a vedere solo un frammento di tutto e mi avete spezzato il cuore dall'emozione. Grazie, grazie, grazie. Sono la persona più felice del mondo, semplicemente per essere qui".

La folla applaude al passaggio dei bus con i detenuti palestinesi

Una folla esultante ha applaudito poco dopo l'1:30 di oggi, ora locale, al passaggio degli autobus carichi di prigionieri palestinesi rilasciati dalla prigione israeliana di Ofer, in Cisgiordania, secondo quanto riportato dai giornalisti dell'Afp presenti sul posto. Centinaia di persone hanno accolto gli autobus di passaggio su una strada di Beitunia che porta a Ramallah, sede dell'Autorità nazionale palestinese, sventolando bandiere palestinesi e bandiere di vari movimenti politici, tra cui Hamas, sullo sfondo dei fuochi d'artificio. Israele ha liberato 90 detenuti palestinesi nell'ambito dell'accordo sul cessate il fuoco che ha visto il rilascio di tre israeliane da Gaza.