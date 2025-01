Russia-Iran, firmato il trattato di partenariato strategico globale: via alla cooperazione contro i diktat esterni

Russia-Iran, i dettagli dell'intesa



Russia e Iran hanno stabilito un rafforzamento della cooperazione militare nell'Accordo di partenariato strategico globale firmato dai due presidenti oggi a Mosca. "La cooperazione militare copre un'ampia gamma di questioni, tra cui lo scambio di delegazioni militari e di esperti, le visite di navi da guerra e navi nei porti delle Parti contraenti, la formazione del personale militare, lo scambio di cadetti e insegnanti, la partecipazione alle fiere internazionali di difesa, all'organizzazione di competizioni sportive, eventi culturali e di altro tipo, all'esecuzione di operazioni marittime congiunte per fornire assistenza e salvataggio, nonche' alla lotta alla pirateria e alle rapine a mano armata in mare", si legge nel documento dell'accordo pubblicato sul sito del Cremlino.

Il testo prevede anche che in caso di aggressione contro uno dei due Paesi, l'altro non fornira' assistenza all'aggressore. "Nel caso in cui una delle parti subisca un'aggressione, l'altra non fornira' all'aggressore alcuna assistenza militare o di altro tipo che possa facilitare la continuazione dell'aggressione e promuovera' la risoluzione di eventuali disaccordi sulla base della Carta delle Nazioni Unite e di altre norme applicabili del diritto internazionale", continua il testo. Russia e Iran hanno concordato di non consentire l'uso dei loro territori "allo scopo di sostenere movimenti separatisti e altre azioni che minacciano la stabilita' e l'integrita' territoriale" reciproca. L'accordo sottolinea che la Russia e l'Iran "stanno rafforzando le loro relazioni sulla base dei principi di uguaglianza sovrana, integrita' territoriale, indipendenza, non ingerenza negli affari interni dell'altro, rispetto della sovranita', cooperazione e fiducia reciproca".