Stop a TikTok negli Usa, Trump darà l'ordine di ritirare il divieto e il social torna online. Poi l'idea joint-venture

TikTok torna online negli Usa dopo apertura di Trump

La piattaforma social TikTok è tornata online negli Stati Uniti. Lo riporta la Cnn. Nell’ultima ora sono arrivate notizie da molti utenti che hanno detto di aver avuto accesso al social, oscurato dopo la messa al bando decisa dal Congresso per motivi di sicurezza. La decisione arriva poche ore dopo l’annuncio del presidente eletto Donald Trump di voler firmare un ordine esecutivo già domani per rinviare il blackout della app.

Tiktok, la proposta di Trump

Donald Trump ha dichiarato che emetterà un ordine esecutivo per ritardare il divieto su TikTok quando diventerà presidente domani e ha proposto che il social network di proprietà cinese sia controllato al 50% da azionisti americani.

“Vorrei che gli Stati Uniti avessero una posizione di proprietà del 50% in una joint venture”, ha scritto il repubblicano sulla sua piattaforma Truth Social, aggiungendo che il suo ordine esecutivo estenderebbe il tempo prima che la legge che vieta l'app di condivisione video entri in vigore ‘in modo da poter fare un accordo’.

Trump ha aggiunto che la sua “idea iniziale” è quella di “una joint venture tra gli attuali proprietari e/o i nuovi proprietari, in cui gli Stati Uniti ottengano il 50% di proprietà in una joint venture creata tra gli Stati Uniti e qualunque acquisto si scelga”.

Tiktok: Trump, domani ordine esecutivo per rinviare divieto

La legge approvata dal Congresso nel 2024 è entrata in vigore oggi, rendendo la piattaforma di video brevi inaccessibile agli oltre 170 milioni di utenti negli Stati Uniti.

La legge consente al capo di Stato di rinviare l'attuazione per 90 giorni in attesa di trovare un acquirente, un'alternativa offerta alla società madre di TikTok, la cinese ByteDance, al posto del divieto. Finora ByteDance si è rifiutata di vendere la piattaforma, lanciata appena dieci anni fa e diventata un must per la stragrande maggioranza dei giovani utenti di Internet.

Donald Trump ha addirittura incoraggiato gli internet provider e i negozi di app a ripristinare immediatamente l'accesso a TikTok, promettendo che il suo decreto li proteggerà retroattivamente da eventuali sanzioni. La legge prevede multe molto salate per questi fornitori di servizi tecnici, fino a 5.000 dollari per utente per gli app shop.