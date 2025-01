TikTok oscurato negli Usa, il messaggio agli utenti: "Per fortuna arriva Trump"

TikTok offline negli Stati Uniti

TikTok è ufficialmente offline negli Stati Uniti, già alcune ore prima dell'entrata in vigore della norma che vieta l'uso della piattaforma. Agli utenti statunitensi che provano a connettersi al social network compare un messaggio che spiega che "per il momento" non è possibile usare TikTok ma che è una fortuna che “il Presidente Trump abbia indicato che lavorerà per trovare una soluzione per ripristinare TikTok una volta entrato in carica”.