Trump dopo l'insediamento "avvierà un piano di espulsioni di massa di immigrati". E lancia la sua criptovaluta

Usa: Trump lancia la sua criptovaluta, il valore vola alle stelle

Donald Trump, il presidente eletto degli Stati Uniti, ha lanciato la sua criptovaluta, chiamata 'value Trump'. Gli acquisti si sono subito scatenati e la capitalizzazione della moneta è impennata a diversi miliardi di dollari. La cosiddetta moneta 'meme', progettata per sfruttare la popolarità di una persona, di un movimento o di un trend virale su internet, è stata annunciata da Trump sulla sua piattaforma Truth Social e su X. Le 'monete meme' non hanno valore economico o transazionale e sono spesso viste come mezzi per scambi speculativi.

"Questa 'Trump meme' celebra un leader che non si tira indietro, a prescindere dalle probabilità", afferma il sito ufficiale della moneta, che fa riferimento al tentativo di omicidio contro il repubblicano nel luglio 2024. Nelle ore successive al lancio notturno, la comunità cripto si è interrogata sulla legittimità della moneta valueTrump e sul suo effettivo legame con il presidente eletto, nel timore di una truffa. Il fatto che gli annunci siano arrivati sui canali ufficiali di Trump sembra aver rassicurato il mercato, così come il fatto che il presidente eletto in passato abbia utilizzato una delle società dietro al progetto, la Cic Digital Llc, per vendere token non fungibili (Nft). A metà mattina di sabato, la capitalizzazione di mercato di valueTrump ammontava a quasi 6 miliardi di dollari. Né Trump né la società che gestisce il lancio, la 'Fight Fight Fight Llc', hanno dato dettagli su quando ha guadagnato il lotto iniziale. Il sito ufficiale della moneta afferma che sono state emesse 200 milioni di 'monete meme', mentre 'Fight Fight Fight' parla di altri 800 milioni che verrebbero aggiunti nei prossimi tre anni. Al tassi attuale, le monete non ancora immesse sul mercato varrebbero circa 24 miliardi di dollari. Inizialmente contrario alle criptovalute, Trump ha cambiato idea durante la campagna elettorale per le presidenziali del 2024, diventandone un sostenitore e promettendo di sviluppare il settore, allentando le regole. Prima di questo nuovo annuncio, lo scorso ottobre degli imprenditori legati a Trump avevano lanciato una piattaforma crypto chiamata 'World Liberty Financial

Usa, media: "Martedì Trump avvierà un piano di espulsioni di massa di immigrati"

Subito dopo il giuramento alla Casa Bianca, Donald Trump farà partire un piano di espulsioni di massa di immigrati. Da martedì è previsto un blitz a Chicago che durerà una settimana. A dirlo è il Wall Street Journal, citando alcune fonti, secondo le quali il presidente eletto mobiliterà 200 agenti per condurre l'operazione, un messaggio alle "città santuario", cioè quelle città governate dai democratici "che proteggono i clandestini non aiutando le autorità federali a far rispettare le leggi sull'immigrazione".

Secondo il giornale americano, l'operazione pensata da Trump sarebbe rivolta agli immigrati illegali che hanno precedenti penali, inclusi reati minori come violazioni del codice della strada. Stando a queste fonti "sarà preso" anche "chiunque dovesse trovarsi presente al momento dell'arresto, se anch'esso si trova nel Paese illegalmente".

Lo staff di Trump penserebbe a organizzare deportazioni di massa analoghe in una serie di città che finora hanno adottato politiche tese a limitare la cooperazione con le autorità federali per quanto riguarda le politiche sull'immigrazione: da New York a Los Angeles, passando per Denver e Miami.

Governo: Meloni lunedì a Washington per Trump, il 26 e 27 gennaio in Arabia e Bahrein

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni sarà lunedì 20 gennaio alle ore 12.00, a Washington, Capitol Building, per la cerimonia di insediamento del Presidente eletto, Donald Trump. Nell'agenda della premier poi l'incontro con il Commissario europeo per il Mediterraneo, Dubravka Šuica, previsto per venerdì 24 gennaio alle ore 15.15 a Palazzo Chigi. Domenica 26 e Lunedì 27 gennaio trasferta a Riad e Gedda, Arabia Saudita in visita ufficiale. Lunedì 27 attesa a Manama, in Bahrein, sempre in visita ufficiale. Martedì 28 gennaio alle 11.00 il premier sarà al Quirinale per le celebrazione del 'Giorno della Memoria'. Venerdì 31 gennaio Meloni sarà a Belgrado, in Serbia, per il vertice intergovernativo italo-serbo, infine lunedì 3 febbraio alle 11 a Donceel, Belgio, Château de Limont per il Consiglio Europeo informale.