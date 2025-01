Trump, la promessa: "Con me niente Terza guerra mondiale". L'Iron drome per proteggere gli Usa

Trump balla coi Village People: "Saranno i quattro anni più grandi della storia americana"

Donald Trump tra poche ore diventerà presidente degli Stati Uniti, la cerimonia di insediamento alla Casa Bianca è uno degli eventi più attesi, a Washington saranno presenti molti leader mondiali, compresa la premier italiana Giorgia Meloni. Ma il tycoon aveva fretta di svelare il suo piano per gli Stati Uniti e così ha riunito i suoi sostenitori la sera prima in un palazzetto dello sport e ha fatto diversi annunci. Il presidente eletto Trump ha detto ai sostenitori che a mezzogiorno "si chiuderà il sipario su quattro anni di declino" e che gli Stati Uniti sono alla vigilia dei “quattro anni più grandi della storia americana”. Alla Capital One Arena di Washington, dove giocano generalmente le squadre di basket e hockey su ghiaccio, Trump ha lanciato il programma della sua presidenza, che comincerà nelle prossime ore con il giuramento alla Rotonda del Campidoglio, luogo scelto dopo la decisione di spostare al chiuso l’evento, a causa dell’ondata artica che sta colpendo la costa est degli Stati Uniti.

Trump ha chiamato sul palco Elon Musk, suo più grande donatore con oltre 270 milioni di dollari, e gli ha concesso la passerella d'onore. Il miliardario sudafricano, apparso emozionato e un po' impacciato, ha fatto un breve intervento in cui ha ricordato che “siamo solo all’inizio, metteremo le basi per rendere l’America una grande potenza per un secolo, per secoli, per sempre". Poi la parola è tornata a Trump: "Ci hanno portato sull’orlo della Terza guerra mondiale, ma non accadrà, non accadrà. Da domani - ha aggiunto - lavorerò a una velocità storica per risolvere ogni singola crisi che il nostro Paese si trova di fronte. Dobbiamo farlo". Il presidente eletto Donald Trump ha annunciato che ordinerà alle forze armate di cominciare la costruzione di un "Iron Dome", una cupola difensiva antimissili per proteggere gli Stati Uniti. La promessa era stata fatta in campagna elettorale.

Trump ha annunciato poi che desecreterà i documenti legati agli assassinii di John Fitzgerald Kennedy, Robert Kennedy e Martin Luther King. Sul palco, dove erano sfilati prima di lui alcuni membri della famiglia, tra cui il figlio Donald Jr, e l’altro figlio, Eric, con la moglie Lara, e i due figli, sono saliti i Village People, gruppo leggendario che ha cantato il brano “Ymca” che ha accompagnato la campagna di Trump. Il presidente eletto è rimasto sul palco e ha accennato un passo di danza, prima di lasciare i suoi sostenitori. L'appuntamento adesso sarà a mezzogiorno al Campidoglio, per il giuramento che segnerà l’inizio di quella che il tycoon ha definito “l’età dell’oro” e il ritorno della “grande promessa” americana.