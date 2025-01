Usa, Inauguration Day: il programma dell'insediamento di Donald Trump

"Inauguration Day" oggi a Washington, con la cerimonia ufficiale di insediamento per Donald Trump, che torna ufficialmente alla Casa Bianca come 47esimo presidente degli Stati Uniti. Una cerimonia dalle caratteristiche uniche, sia per il contesto politico che per le condizioni climatiche. Ma per la quale esiste anche un dettagliatissimo protocollo da seguire. Ecco tutto quello che c'è da sapere

Insediamento di Trump a Washington: tra tradizione e cambiamento

La data del 20 gennaio e l’orario delle 12 (18 in Italia) sono fissi per l’inizio di ogni nuova amministrazione, come stabilito dalla Costituzione americana. Tuttavia, quest’anno l’insediamento presenta delle eccezioni. Per la prima volta dal 1985, quando Ronald Reagan giurò alla Rotonda del Campidoglio a causa del gelo, l'intera cerimonia si terrà al chiuso. Donald Trump ha deciso di spostare a sua volta l'evento nella Rotonda del Campidoglio, evitando l’iconico scenario dei gradini del West Front, per proteggere partecipanti e spettatori dalle temperature artiche previste: il termometro potrebbe scendere infatti fino a -6°C.

Come ha scritto Trump su Truth Social, questa decisione è motivata anche da ragioni di sicurezza: “Non voglio che nessuno si faccia male. Le condizioni sono troppo pericolose per tutti, inclusi polizia, soccorritori, cavalli e sostenitori.”

"Inauguration Day": il programma della giornata

La cerimonia di insediamento di Trump segue un programma rigoroso che riflette tradizione e simbolismo.

Alle 8 di mattina (14 in Italia) Donald e Melania Trump partecipano a una messa privata presso la St. John’s Episcopal Church, seguiti da un incontro formale alla Casa Bianca con il presidente uscente Joe Biden e la First Lady Jill Biden. Quindi alle 9:30 (15:30 in Italia) la star country Carrie Underwood apre le celebrazioni intonando “America the Beautiful”. Alle 11 (17 in Italia) il vicepresidente eletto J.D. Vance presta giuramento sulla piattaforma inaugurale. Quindi esattamente quarantasette minuti dopo Trump giura come 47esimo presidente degli Stati Uniti nelle mani del giudice della Corte Suprema Brett Kavanaugh. Il testo del giuramento è immutato dal 1884: “Giuro solennemente che eseguirò fedelmente l’ufficio di Presidente degli Stati Uniti e che, al meglio delle mie capacità, preserverò, proteggerò e difenderò la Costituzione degli Stati Uniti.”

Alle 12 (18 in Italia) dopo il giuramento, Trump tiene il suo discorso inaugurale, seguito dalle salve di cannone e dall’esecuzione dell’inno nazionale. Alle 13 (19 in Italia) il pranzo ufficiale con i leader delle istituzioni americane nella Sala delle Statue del Campidoglio. Alle 15 (ore 21 in Italia) la tradizionale parata presidenziale, quest’anno ospitata nella Capital One Arena anziché lungo Pennsylvania Avenue. L’arena, che può ospitare 20mila persone, è stata scelta per garantire riparo dal gelo. Durante la parata, Trump passerà in rassegna i militari, sottolineando il valore delle forze armate americane. Quindi alle 19 (una di notte in Italia) Trump torna alla Casa Bianca per partecipare ai tre balli ufficiali: il “Commander in Chief Ball”, il “Liberty Inaugural Ball” e lo “Starlight Ball”, quest’ultimo impreziosito dalle esibizioni di artisti come Kid Rock e i Village People.

Sicurezza e sfide logistiche

L’insediamento di Trump avviene in un clima di tensioni politiche e con misure di sicurezza senza precedenti. Dopo una campagna elettorale segnata da episodi di violenza e due tentativi di attentato contro Trump, Washington è presidiata da 25mila agenti tra polizia e militari. Barriere per un totale di 48 chilometri, cecchini sui tetti e droni in sorveglianza garantiscono la protezione del presidente e degli ospiti. Le autorità prevedono proteste, anche se di portata inferiore rispetto a quelle del 2017, quando il primo insediamento di Trump attirò manifestazioni imponenti. La città affronta anche il gelo più intenso degli ultimi 40 anni, condizione che ha influito profondamente sulla logistica dell’evento.

Per Trump un Inauguration Day storico

La cerimonia odierna segna il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca per il suo secondo mandato, dopo essere stato il 45esimo presidente dal 2017 al 2021. Il passaggio di potere tra Joe Biden e Trump avviene in un contesto che riflette le divisioni e le sfide dell’America contemporanea. Con il giuramento di oggi, Trump riafferma la centralità della Costituzione e del popolo americano. Un invito alla coesione e al progresso per i prossimi quattro anni.

