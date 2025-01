Ascolti tv, il ritorno di Ilary Blasi su Canale 5 fa volare Verissimo. Domenica In cede il passo

Ascolti tv ieri 19 gennaio 2025: anche "Domenica In" sale ma non tiene il passo di "Verissimo"

Domenica In sale negli ascolti tv del pomeriggio ma non basta per conquistare il primo posto nei programmi più visti del weekend. Mara Venier su Rai1 ha intrattenuto 2.609.000 spettatori (19.1%) nella prima parte, 2.327.000 spettatori (18.8%) nella seconda parte e 2.070.000 spettatori (16.7%) nella terza parte di 19 minuti chiamata I Saluti di Mara. La scorsa settimana invece aveva chiuso con 2.304.000 spettatori (17.2%) nella prima parte, 2.028.000 spettatori (16.8%) nella seconda parte e 2.103.000 spettatori (17.4%) nella terza parte.

Verissimo invece sale su Canale 5 con ospiti Ilary Blasi e Paolo Bonolis a 2.744.000 spettatori (22.3%) nella prima parte, 2.723.000 spettatori (21%) nella seconda parte chiamata Giri di Valzer e 2.843.000 spettatori (19.6%) nella terza parte di 20 minuti chiamata I Saluti di Verissimo. Silvia Toffanin la scorsa domenica aveva ottenuto 2.532.000 spettatori (21.3%) nella prima parte, 2.699.000 spettatori (20.4%) nella seconda parte e 2.692.000 spettatori (18.5%) nella terza parte.