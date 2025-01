Quarto Grado, anticipazioni stasera: un lampione riapre il caso Resinovich. Tutti i temi della puntata

Quarto Grado, anticipazioni stasera: si parlerà del caso di Salvatore Montefusco, condannato per l'omicidio della moglie e la figlia di lei, e del mistero di Liliana Resinovich

Nuova puntata di Quarto Grado, il programma che ogni venerdì alle 21.25 su Rete 4 racconta casi e misteri di cronaca con la conduzione di Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero. Questa sera si aprirà con il caso di Salvatore Montefusco, il 70enne condannato a 30 anni di carcere per aver ucciso la moglie Gabriela Trandafir e la figlia di lei, Renata. Audio e video inediti raccontano l’inferno, all’interno della casa nel Modenese.



Nel corso della puntata si torna anche sulla vicenda di Liliana Resinovich, trovata senza vita il 5 gennaio 2022, in un bosco nei dintorni di Trieste. Gli inquirenti si stanno concentrando su un dettaglio che potrebbe rivelarsi decisivo: un lampione coperto dallo scotch. Qualcuno potrebbe avere manipolato l’illuminazione elettrica, per trasportare senza essere visto il corpo della donna?



A Quarto Grado, inoltre, confermati gli interventi di esperti e ospiti: Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Caterina Collovati, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Umberto Brindani, Marco Oliva e Paolo Colonnello.