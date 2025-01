Sanremo 2025, Carlo Conti si tiene 2 assi nella manica per la prima serata del Festival - Rumor

Annunciati i co-conduttori del Festival di Sanremo dalla seconda serata alla finale (vedi sotto). E la prima che segnerà il ritorno di Carlo Conti alla kermesse canora dopo i 3 Festival (dal 2015 al 20217)? Teoricamente nella puntata che prevede l'esibizione di tutti e trenta i cantanti in gara, condurrà da solo. A meno che... "non riesca a convincere due amici storici", ha detto lo stesso Conti al Tg1. "Non posso dire ancora chi sono, sto cercando di convincerli...”, le sue parole ridendo. A chi si riferiva? Nessuna conferma sui nomi, ma il sospetto (va beh molto-molto-molto più di un sospetto...) è che pensasse Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni. Una grande reunion, un tridente schierato in diretta tv, come accadde nel 2016, stile Fiorello-Amadeus (coppia del gol che ha stravinto la sfida degli ascolti tv, segnando record storici per Sanremo)

Sanremo 2025, Carlo Conti annuncia i co-conduttori

Sanremo 2025 ha svelato i suoi co-conduttori al fianco di Carlo Conti (qui il video). ll direttore artistico della kermesse canora ha detto in diretta al Tg1 i nomi. Si parte martedì 11 e la finale sarà celebrata sabato 15 febbraio. Vediamo chi salirà sul palco del Teatro Ariston.

Sanremo 2025, da Miriam Leone a Bianca Balti: chi sono i co-conduttori del Festival di Carlo Conti (e perchè li ha scelti)

Ad accompagnare Carlo Conti ci sarà: Bianca Balti, Geppi Cucciari, Katia Follesa, Nino Frassica, Elettra Lamborghini, Miriam Leone, Mahmood, Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi, e Alessandro Cattelan (già annunciato da Carlo Conti come co-conduttore dell’ultima serata).

Attori, attrici, cantanti e comici come co-conduttori del Festival di Sanremo 2025 per dare a ogni serata un tema, una chiave diversa. Sara una conduzione corale, quindi, sera per sera.

Nella seconda, con Conti saranno sul palco Bianca Balti, Nino Frassica e Cristiano Malgioglio.

Nella terza, Katia Follesa, Elettra Lamborghini e Miriam Leone.

Nella quarta serata, dedicata alle cover, Geppi Cucciari e Mahmood.

Nella quinta ed ultima, con Carlo e Alessandro Cattelan, anche Alessia Marcuzzi.

Sanremo 2025: Carlo Conti, 'sarà una conduzione insieme, tutti insieme'

"Sarà una conduzione insieme. Tutti insieme", le parole di Carlo Conti al Tg1 dove ha svelato i nomi dei co-conduttori del Festival di Sanremo. Tutti? No proprio: "E poi magari qualcun altro", ha detto Conti aggiungendo: "Un'altra sorpresa che arriverà strada facendo".

Insomma, "un bel cast all'insegna di un festival che va fatto insieme", ha sottolineato Conti.

E sulla reazione dei suoi compagni di viaggio ha detto: "C'è energia. Sono molto contenti. Bianca è negli Stati Uniti (la top model la scorsa estate ha annunciato di avere un tumore e si sta sottoponendo alla chemioterapia, ndr) ed è felice come anche Elettra, Katia, Geppi, Mahmood e gli altri".

E Malgioglio? "Il suo primo pensiero è stato 'come devo vestirmi?", scherza Conti.