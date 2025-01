De Montel cerca figure professionali per le nuove Terme di Milano

Gruppo Terme & Spa Italia, che riunisce alcuni dei più importanti siti termali e SPA del territorio nazionale, ha aperto le selezioni per numerose figure professionali, con l’obiettivo di completare il proprio team di lavoro in vista della prossima apertura di De Montel Terme Milano, il più grande parco termale urbano d’Italia che vedrà la luce nel cuore del quartiere di San Siro.

Il gruppo cerca collaboratori, tra dipendenti diretti e indiretti, le posizioni aperte coprono una vasta gamma di ruoli tra cui: Assistente Bagnanti, Front Office, Hostess SPA, Massaggiatori, SPA Concierge, Wellness & Health Advisor, Booking. etc

Giovedì 23 gennaio si terrà il De Montel Career Day

Giovedì 23 gennaio si terrà il De Montel Career Day presso l’Hotel Melia Milano in Via Masaccio, 19 dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.30. Per partecipare è necessario inviare il proprio CV a talent@demontel.it con oggetto: Career Day 23, ruolo per cui ci si candida e una fascia oraria preferita per il colloquio (esempio: Career Day -spa therapist – mattina)

La ricerca è rivolta a profili dinamici, motivati e appassionati, pronti a mettersi in gioco in un ambiente stimolante e in crescita. Le persone selezionate avranno l’opportunità di entrare a far parte di un team altamente qualificato, che lavora con passione e dedizione per offrire un’esperienza unica ai clienti.