Alpine e BENETEAU: partnership strategica per un futuro di innovazione e prestazioni

Alpine e BENETEAU, due simboli dell’eccellenza industriale francese, hanno annunciato una partnership strategica a lungo termine, destinata a ridefinire gli standard nei settori dell’automotive e della nautica.

Questa collaborazione non si limiterà al co-branding ma offrirà un ventaglio di opportunità esclusive per clienti e distributori di entrambi i marchi, tra cui eventi speciali e prodotti in edizione limitata.

Un connubio di sportività e innovazione



I valori condivisi tra Alpine, con il suo DNA sportivo ispirato al BWT Alpine Formula One Team, e BENETEAU, leader mondiale nel settore nautico, sono il fulcro di questa alleanza. Entrambe le aziende puntano su tecnologia avanzata e design innovativo per consolidare la loro posizione come punti di riferimento nei rispettivi mercati.

«Siamo lieti di unire le forze con un player così rinomato nel mondo del motorsport», ha dichiarato Eric LeVine, Direttore Commerciale di BENETEAU Motor Yachts. «Questa partnership riflette il nostro comune dinamismo e il desiderio di lanciarci in nuove sfide, con l’obiettivo di superare le aspettative del mercato.»

Oliver Oakes, Team Principal di BWT Alpine Formula One Team, ha sottolineato l’importanza della collaborazione: «BWT Alpine Formula One Team e BENETEAU rappresentano l’avanguardia in settori focalizzati sulle prestazioni. Insieme, possiamo creare progetti che esprimano il massimo della tecnologia.»

Un futuro di collaborazioni esclusive



Antonino Labate, Direttore Vendite, Marketing e Customer Experience di Alpine, ha ribadito l’ambizione comune di entrambi i brand: «Condividiamo la passione per l’innovazione sostenibile e la crescita. Questa partnership ci consentirà di ampliare la nostra visibilità internazionale, rafforzando il legame con le nostre rispettive clientele.»

L’attesa è alta per i primi progetti nati da questa collaborazione, che saranno svelati a marzo 2025. Nel frattempo, Alpine e BENETEAU stanno già lavorando per costruire un ponte tra le loro eccellenze, spaziando dall’automotive di lusso alla nautica di alta gamma.

Con questa alleanza, il design francese e la tecnologia d’avanguardia si incontrano per ridefinire il concetto di esperienza premium, offrendo ai clienti un mix unico di prestazioni, eleganza e innovazione.