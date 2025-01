Blauer x Pirelli: innovazione e design si incontrano nella Capsule FW 25-26

Due eccellenze nei loro rispettivi settori, Blauer e Pirelli, si uniscono per una collaborazione che celebra innovazione, qualità e design.

Nasce così la capsule collection Blauer x Pirelli, una linea esclusiva di quattro capispalla no gender pensata per la stagione autunno/inverno 2025-2026. Presentata in anteprima durante la Milano Fashion Week Uomo 2025, questa collezione rappresenta un equilibrio perfetto tra estetica e funzionalità, con un approccio più responsabile verso l’ambiente.

“Blauer e Pirelli condividono valori come attenzione al dettaglio, alta qualità e una costante ricerca di unicità,” spiega Enzo Fusco, CEO di FGF Industry. “Questa collaborazione non è solo un progetto di moda, ma un invito a immaginare un futuro dove innovazione e sostenibilità convivano.”

Dello stesso avviso Marco Maria Tronchetti Provera, SVP Pirelli Design & Assets Conversion di Pirelli: “Da oltre 150 anni Pirelli è sinonimo di performance, innovazione e design. La partnership con Blauer è un’opportunità per esplorare nuove modalità di espressione del nostro marchio, offrendo al consumatore una porta d’ingresso verso l’universo Pirelli fatto di emozioni, identità e passione.”

I Quattro Capispalla della Capsule Blauer x Pirelli

La collezione si compone di quattro capispalla innovativi e sostenibili, pensati per adattarsi a ogni situazione senza compromettere stile e performance. I materiali utilizzati, come poliestere e taslan riciclati, rappresentano un passo avanti verso un futuro più responsabile per la moda.

1. The Performance Puffer

Un piumino che coniuga praticità e stile, ideale per affrontare ogni condizione atmosferica. Grazie alla struttura tubolare senza cuciture e alla lamina poliuretanica interna ed esterna, è impermeabile, antivento e incredibilmente confortevole. I dettagli smart, come il cappuccio regolabile e la Flash LED Pocket per lo smartphone, lo rendono il capo perfetto per un guardaroba contemporaneo e dinamico.

2. The Layered Versatility

Un piumino senza maniche che valorizza la versatilità. Realizzato con materiali riciclati e imbottitura in Repreve, è impermeabile e antivento, con tasche a contrasto e una chiusura a zip waterproof. Pensato per chi ama stratificare il proprio look senza rinunciare alla funzionalità.

3. 2 in 1 Plus Pocket Middle Parka – The Urban Explorer

Un parka modulare per affrontare lo stile di vita urbano. La costruzione “2 in 1” offre un windbreaker esterno laminato e un interno staccabile imbottito. Dotato di zip waterproof, tasche multifunzionali e dettagli hi-tech come la Flash LED Pocket, è l'ideale per chi cerca comfort e protezione in un unico capo.

4. Dust Coat – The Tech Trench

Eleganza e funzionalità si incontrano in questo trench coat realizzato in tessuto a tre strati riciclato. La doppia laminatura lo rende impermeabile e resistente al vento, mentre la ventilazione posteriore garantisce traspirabilità. Le linee pulite, i dettagli incollati e i polsini regolabili ne fanno un capo sofisticato e tecnico allo stesso tempo.

Sostenibilità e Innovazione al Centro

Ogni capo della capsule collection è il risultato di un processo creativo orientato alla riduzione dell’impatto ambientale. I materiali riciclati utilizzati nella produzione rappresentano un impegno concreto verso una moda più responsabile, senza rinunciare alla qualità o al design.

“Abbiamo voluto creare una collezione che non fosse solo bella da indossare, ma anche significativa per il futuro,” afferma Fusco.

Dove Trovare la Capsule Blauer x Pirelli

La collezione sarà disponibile a partire da agosto 2025 nei flagship store Blauer, sul sito ufficiale blauerusa.com e in una selezione di boutique premium a livello globale.

Con questa capsule, Blauer e Pirelli dimostrano che il futuro della moda non può prescindere da innovazione, funzionalità e sostenibilità. Un progetto che non solo ridefinisce l’abbigliamento tecnico, ma invita il pubblico a immaginare un nuovo modo di vivere lo stile.