“Citroen We Care”: La nuova copertura motore che garantisce serenità e fiducia ai clienti

Citroën rafforza il legame con i propri clienti attraverso un’innovativa offerta di copertura denominata “Citroën We Care”, pensata per garantire tranquillità e sicurezza alla guida.

Questa nuova proposta copre i principali componenti del motore, tra cui motore, cambio, trasmissione e gruppo propulsore, dimostrando l’impegno del marchio nel fornire soluzioni affidabili e di alta qualità.

Una copertura pensata per ogni esigenza



Valida per tutte le nuove vetture Citroën, indipendentemente dal tipo di alimentazione, “Citroën We Care” può essere attivata a seguito della scadenza della garanzia legale o di altre coperture offerte dal produttore. La sua flessibilità permette ai clienti di rinnovarla in occasione di ogni intervento programmato presso la rete ufficiale Citroën, con una durata massima di 8 anni o 160.000 km, a seconda dell’evento che si verifica per primo.

Per i motori a combustione interna e i modelli ibridi, gli intervalli di manutenzione sono annuali, mentre per i veicoli elettrici la copertura può essere rinnovata ogni due anni. Questa distinzione riflette l’attenzione di Citroën alle peculiarità dei diversi tipi di motorizzazione, garantendo un servizio adeguato e su misura per ciascun cliente.

Un impegno che va oltre la garanzia



“La sicurezza e la serenità dei nostri clienti sono priorità assolute,” dichiara Citroën nel presentare “We Care”. Questa copertura non solo offre protezione contro eventuali guasti meccanici, ma sottolinea anche la dedizione del marchio nel fornire soluzioni a lungo termine. Inoltre, coinvolge i fornitori nel garantire standard qualitativi elevati, mantenendo il focus sulla soddisfazione del cliente.

Disponibilità in tutta Europa



L’offerta è già disponibile in diversi Paesi europei, tra cui Italia, Francia, Germania, Spagna, Belgio, Lussemburgo, Polonia, Gran Bretagna, Portogallo, Austria e Paesi Bassi. Si tratta di un ulteriore passo avanti per Citroën, che mira a rafforzare la fiducia dei propri clienti, offrendo un servizio di eccellenza su scala internazionale.

Con “Citroën We Care”, il marchio riafferma la propria identità come partner affidabile e innovativo, garantendo ai propri clienti una guida serena e senza preoccupazioni, per tutto il ciclo di vita del veicolo.