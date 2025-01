DEKRA e Daimler Truck Retail Italia: insieme per strade più sicure

DEKRA e Daimler Truck Retail Italia hanno avviato una partnership esclusiva per offrire un innovativo servizio di Prerevisione dedicato ai veicoli pesanti.

Questo progetto, lanciato presso le filiali Daimler Truck Retail Italia di Brescia e Piacenza, è un passo concreto verso la sicurezza stradale e la sostenibilità, affrontando le sfide di un parco veicoli industriali con un’età media superiore ai 19 anni.

Grazie a questo servizio, i veicoli pesanti potranno superare con maggiore facilità la revisione ministeriale, garantendo standard di sicurezza più elevati sia per gli operatori del settore sia per tutti gli utenti della strada.

Cos’è la Prerevisione DEKRA?

Il servizio di Prerevisione DEKRA rappresenta un Pacchetto integrato che combina formazione, metodologie avanzate e strumenti specifici. L’obiettivo è verificare preventivamente che il veicolo sia pronto per affrontare la revisione ministeriale, riducendo il rischio di esito negativo e ottimizzando le attività di officina.

Attraverso una procedura certificata, i tecnici specializzati eseguono un check-up generale, identificando e risolvendo eventuali problematiche che potrebbero compromettere la revisione. Alla fine del processo, il cliente riceve: una Check list dettagliata con tutti i controlli effettuati. Un Attestato di Prerevisione DEKRA, in formato non falsificabile, da condividere con l’ispettore della revisione ministeriale. Questo approccio migliora non solo la sicurezza del mezzo, ma anche l’efficienza operativa dell’officina, creando un circolo virtuoso che coinvolge tutte le parti interessate.

Certificazioni e vantaggi competitivi

La Prerevisione DEKRA non è solo un servizio tecnico, ma un processo certificato secondo standard internazionali: ISO 17024: certificazione delle competenze dei tecnici di prerevisione. ISO 17065: certificazione del processo di prerevisione.

Queste certificazioni permettono a Daimler Truck Retail Italia di distinguersi nel mercato, offrendo maggiore garanzia di qualità e sicurezza ai propri clienti. Secondo Giorgio Casalino, Country Manager Vehicle Inspection di DEKRA, “l’investimento in formazione e certificazione rappresenta un segnale estremamente positivo, contribuendo a ridurre l’incidentalità e migliorare la sicurezza stradale.”

Un passo concreto verso la “Vision Zero”

Con il lancio del servizio di Prerevisione, DEKRA e Daimler Truck Retail Italia si uniscono nella missione di rendere le strade più sicure, contribuendo alla Vision Zero, l’ambizioso obiettivo europeo di azzerare il numero di morti sulle strade entro il 2050.

Per Lorenzo Cianfoni, CEO di Daimler Truck Retail Italia, “questo progetto rafforza la fiducia dei clienti grazie alla combinazione di competenza tecnica e processi certificati. La sicurezza degli autisti e degli utenti della strada è sempre stata al centro della nostra strategia.”

Una partnership per il futuro della mobilità pesante

Il nuovo servizio di Prerevisione DEKRA è attualmente disponibile presso le filiali Daimler Truck Retail Italia di Brescia e Piacenza, con l’obiettivo di estenderlo in futuro ad altre sedi. Questa collaborazione rappresenta un punto di svolta per il settore dei trasporti pesanti in Italia, offrendo un servizio unico che combina innovazione, sicurezza e trasparenza.

Grazie a questo approccio, DEKRA e Daimler Truck Retail Italia non solo migliorano l’efficienza delle revisioni ministeriali, ma contribuiscono anche a costruire un futuro più sicuro per tutti. Un investimento che si traduce in vantaggi concreti per le imprese, gli autisti e la comunità.