Kia Syros: Al via in India la produzione del nuovo SUV

La produzione del nuovo SUV Kia Syros è ufficialmente iniziata nello stabilimento di Anantapur, in Andhra Pradesh, India.

Presentato lo scorso dicembre 2024, questo modello si pone come un punto di riferimento per il mercato, con l’obiettivo di soddisfare le esigenze dei clienti indiani attraverso un design all’avanguardia, tecnologie innovative e una particolare attenzione allo spazio interno.Con oltre 10.000 pre-ordini già registrati, Syros dimostra un grande potenziale sul mercato locale. “Siamo entusiasti dell’interesse che i nostri clienti in India hanno già mostrato per Syros," ha dichiarato Ho Sung Song, Presidente e CEO di Kia Corporation, durante la cerimonia di inaugurazione della produzione.

Design e funzionalità per ogni esigenza



Syros rappresenta un’evoluzione della filosofia di design “Opposites United” di Kia, che combina linee audaci con una versatilità pratica. Il risultato è un SUV a cinque posti con interni eleganti e funzionali, perfetti per le famiglie moderne. Tra le innovazioni più apprezzate figurano: Sedili posteriori scorrevoli, reclinabili e ventilati, una novità nel segmento. Tetto apribile panoramico a doppio pannello e un impianto audio Harman Kardon Premium con 8 speaker. Connettività all’avanguardia con oltre 80 funzioni, inclusi aggiornamenti software Over-the-Air (OTA).

Sicurezza senza compromessi



Syros introduce sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) di livello 2, con 16 funzioni autonome come Forward Collision Avoidance Assist, Smart Cruise Control con Stop & Go e Blind View Monitor. A queste si aggiungono 20 funzioni di sicurezza standard, tra cui sei airbag, Hill Start Assist Control ed Electric Parking Brake con Auto Hold, per garantire protezione totale a bordo.

Lancio sul mercato e prospettive future



Le vendite di Kia Syros inizieranno in India il 1° febbraio 2025, con consegne ai clienti previste a breve distanza. Kia punta a espandere la presenza del modello anche in mercati internazionali, tra cui Asia-Pacifico, America Latina e Medio Oriente, nell’ambito di una strategia globale volta a offrire soluzioni di mobilità sostenibile e tecnologie di riferimento.