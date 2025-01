Rally Dakar 2025: Dacia Sandriders in lotta per il podio e la storia

Penultima giornata intensa per i Dacia Sandriders al Rally Dakar 2025, con Nasser Al-Attiyah e Édouard Boulanger che hanno chiuso la tappa 11 con il secondo miglior tempo,

nonostante sfide tecniche e una navigazione complessa. Il team qatariota-francese ha completato i 280 km dell’insidiosa prova nell’Empty Quarter in Arabia Saudita in 4h20m08s, a soli 41 secondi dai leader, consolidando il quarto posto in classifica generale.

Cristina Gutiérrez e Pablo Moreno, nonostante un ritardo iniziale dovuto alla nebbia e il tempo perso per supportare i compagni di squadra, hanno dimostrato il loro potenziale con un tempo competitivo, chiudendo in 30ª posizione di tappa.

Le sfide della tappa 11

Dopo un problema di navigazione nella tappa precedente, Al-Attiyah e Boulanger hanno dato il massimo, affrontando anche due forature che li hanno costretti a fermarsi e perdere minuti preziosi. "Abbiamo quasi ribaltato la vettura in un tratto sabbioso, ma siamo riusciti a recuperare", ha dichiarato Al-Attiyah, determinato a vincere la tappa finale per raggiungere il record storico di 50 vittorie.

Anche Gutiérrez, pilota spagnola del team, ha raccontato le difficoltà: "Abbiamo dovuto attendere per aiutare Nasser, cedendo una delle nostre gomme. Nonostante questo, abbiamo concluso senza ulteriori problemi".

Il potenziale della Dacia Sandrider

L’auto, alimentata a carburante sostenibile, ha dimostrato una competitività sorprendente al debutto nella Dakar, con ben sette piazzamenti nella top ten di tappa. "Essere tra i primi cinque con una vettura nuova è una grande soddisfazione", ha aggiunto Al-Attiyah, proiettando già l’attenzione sulle prossime sfide, come la Abu Dhabi Desert Challenge.

Verso la tappa finale

La 12ª e ultima tappa vedrà i piloti affrontare un percorso breve ma veloce di 134 km, con il traguardo fissato presso il bivacco di Shubaytah. Sarà l’occasione per chiudere con stile un’edizione del Rally Dakar che ha già lasciato il segno.

Numeri chiave

2° posto: tempo di Al-Attiyah-Boulanger nella tappa 11 (+41s).

31° posto: Gutiérrez-Moreno nella generale (da confermare).

7: piazzamenti nella top ten per i Dacia Sandriders al debutto.

I riflettori sono puntati sulla velocità e sull’affidabilità dei Dacia Sandriders, pronti a chiudere questa straordinaria avventura con un finale all’altezza delle aspettative