Radio Italia Winterland Tour 2025: musica, neve e mobilità sostenibile con Citroen

Parte oggi da Gressoney La Trinité (AO) la decima edizione del Radio Italia Winterland Tour, un appuntamento imperdibile per gli appassionati di musica, neve e divertimento.

Questo format unico combina il fascino della montagna con l’energia della musica live, regalando emozioni e momenti di svago tra le località sciistiche più amate d’Italia.

Protagonista dell’evento è Citroën, auto ufficiale del tour, che accompagnerà il pubblico in un viaggio all’insegna dell’innovazione e della sostenibilità. La casa automobilistica francese porterà nelle otto tappe del tour la sua gamma di modelli elettrici e ibridi, rendendo omaggio alla mobilità del futuro.

Citroën: innovazione e sostenibilità sulle piste

Il Radio Italia Winterland Tour è molto più di un evento musicale: è un’occasione per scoprire da vicino la visione di Citroën per una mobilità più responsabile e accessibile. Il pubblico potrà ammirare e provare le novità della gamma elettrica e ibrida del marchio, pensate per garantire comfort, design all’avanguardia e rispetto per l’ambiente.

Tra i modelli esposti spicca la nuova ë-C3, una city car 100% elettrica che rivoluziona il concetto di mobilità urbana. Equipaggiata con un motore da 113 CV e una batteria da 44 kWh, offre fino a 440 km di autonomia in ciclo urbano e un tempo di ricarica rapida che raggiunge l’80% in soli 26 minuti. Il suo design moderno e gli interni confortevoli ne fanno un simbolo dell’evoluzione tecnologica di Citroën.

Accanto alla ë-C3, i visitatori troveranno il C3 Aircross in versione elettrica, un SUV compatto e versatile con spazio interno da primato nel suo segmento. Disponibile anche nella nuova configurazione a 7 posti, il modello combina robustezza e stile per rispondere alle esigenze di tutta la famiglia.

Non mancherà la nuova C4, un mix perfetto tra dinamismo e eleganza. Disponibile sia in versione ibrida che elettrica, si distingue per il suo design innovativo, con dettagli che richiamano i SUV e un’esperienza a bordo migliorata grazie ai sedili Advanced Comfort® e a un nuovo quadro strumenti digitale.

A completare l’offerta, la simpatica Ami, l’iconica microcar di Citroën, e la Maison Citroën, uno spazio allestito come un accogliente chalet invernale dove partecipare a giochi e attività educational sull’ecosostenibilità.

Il programma: otto tappe di emozioni tra musica e neve

Il Radio Italia Winterland Tour 2025 toccherà otto delle località sciistiche più rinomate d’Italia, offrendo un’esperienza immersiva tra neve, musica e intrattenimento per tutte le età. Ecco il calendario delle tappe:

18-19 gennaio: Gressoney La Trinité (AO)

25-26 gennaio: Limone Piemonte (CN)

1-2 febbraio: La Thuile (AO)

8-9 febbraio: Madesimo (SO)

15-16 febbraio: Bardonecchia (TO)

22-23 febbraio: Folgaria (TN)

1-2 marzo: Tonale (BS)

8-9 marzo: Prato Nevoso (CN)

In ogni tappa, il villaggio di Radio Italia accoglierà il pubblico con musica dal vivo, DJ set e attività sulla neve. Citroën avrà un’area dedicata dove i visitatori potranno vivere un’esperienza immersiva tra innovazione tecnologica e design.

Un’edizione speciale per celebrare 10 anni di successi

Questa edizione 2025 segna il decimo anniversario del Radio Italia Winterland Tour, un traguardo che sottolinea il successo di un format capace di unire l’energia della musica live alla magia delle montagne italiane. Per celebrare l’occasione, ogni tappa includerà eventi speciali e sorprese per il pubblico, rendendo questa edizione la più memorabile di sempre.

Citroën, con il suo impegno verso una mobilità green e innovativa, si conferma un partner ideale per un evento che guarda al futuro senza dimenticare il piacere della condivisione. Dai test drive delle ultime novità alle attività ludiche all’insegna dell’ecosostenibilità, il pubblico potrà vivere un’esperienza unica che combina intrattenimento e consapevolezza ambientale.

Conclusioni: musica, neve e un futuro sostenibile

Il Radio Italia Winterland Tour 2025 rappresenta un’occasione imperdibile per immergersi in un’atmosfera magica, tra le melodie coinvolgenti della musica dal vivo e il fascino delle località montane italiane. Grazie a Citroën, il pubblico avrà l’opportunità di scoprire come il design e la tecnologia possano rendere la mobilità più sostenibile e accessibile.