Stellantis: migliorano le spedizioni globali nel quarto trimestre 2024

Stellantis ha pubblicato oggi i dati preliminari relativi alle consegne globali consolidate per il quarto trimestre del 2024, evidenziando segnali di miglioramento nonostante un calo complessivo del 9% rispetto allo stesso periodo del 2023.

Questo risultato rappresenta un passo avanti rispetto alla contrazione del 20% registrata nel terzo trimestre, grazie alla normalizzazione delle scorte negli Stati Uniti e al successo del lancio di nuovi modelli in Europa.

Nord America: Obiettivo centrato nella riduzione delle scorte

Negli Stati Uniti, il calo delle consegne del 28% nel trimestre (-115.000 unità) riflette un'importante strategia di riduzione delle scorte presso la rete, che ha visto una diminuzione di circa 80.000 veicoli rispetto al terzo trimestre. Grazie a questa operazione, Stellantis entra nel 2025 con una base più solida per il lancio di nuovi modelli Jeep, Ram e Dodge, rafforzando la competitività sul mercato.

Europa: L’effetto dei nuovi modelli

In Europa, il calo delle consegne si è ridotto al -6% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente, in netto miglioramento rispetto al -17% del terzo trimestre. Questo progresso è legato al lancio di modelli di nuova generazione come la Citroën C3/ë-C3, che ha già registrato oltre 90.000 ordini. Altri importanti debutti, tra cui la Fiat Grande Panda e i modelli su piattaforma STLA Medium (Peugeot 3008, 5008 e Opel Grandland), hanno totalizzato oltre 140.000 prenotazioni, indicando un promettente inizio per l’azienda nella regione.

Crescita nei mercati emergenti

Il cosiddetto "Terzo motore" di Stellantis, che comprende Sud America, Medio Oriente e Africa, ha registrato una crescita complessiva del 5% nel quarto trimestre. In particolare, il Sud America ha segnato un incremento del 12%, sostenuto dalla ripresa della produzione post-alluvione in Brasile e dalla forte domanda nei principali mercati della regione.

Prospettive per il 2025

Con una solida strategia di lancio prodotti e il completamento delle iniziative di riduzione delle scorte, Stellantis si prepara ad affrontare il 2025 con un portafoglio più competitivo. L’arrivo dei nuovi modelli Jeep, Ram e Dodge negli Stati Uniti e il consolidamento della gamma multi-energy in Europa rappresentano due pilastri fondamentali per sostenere le vendite globali nei prossimi mesi.

Questi risultati confermano la capacità di Stellantis di adattarsi alle dinamiche di mercato, mantenendo un focus su innovazione e gestione efficiente della rete di distribuzione.