Oroscopo della settimana dal 20 gennaio 2025 al 26 gennaio 2025 – Affaritaliani.it

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 20 gennaio al 26 gennaio col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 20 GENNAIO AL 26 GENNAIO 2025

Oroscopo della settimana Ariete : Un'intuizione da un amico potrebbe fare centro all'inizio della settimana, quando il sole si fonde con Plutone in Acquario nel tuo regno sociale. Potrebbe essere coinvolta una discussione di gruppo. Inoltre, una realizzazione improvvisa sulla tua vita sociale potrebbe indurre a una valutazione delle tue amicizie (o di una persona in particolare). Dire addio ai detrattori potrebbe essere nel tuo programma. A metà settimana, Mercurio in opposizione al tuo governatore Marte nei tuoi regni pubblico e privato potrebbe innescare un conflitto interno tra casa e lavoro. Fai attenzione anche al tuo temperamento quando parli con le autorità. Questo fine settimana, un approccio sensibile stimolerà il romanticismo, mentre l'amorevole Venere si collega al sexy Marte nei segni d'acqua.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 20 GENNAIO AL 26 GENNAIO 2025

Oroscopo della settimana Toro : Sei determinato ad arrivare alla fonte di un problema di lavoro all'inizio della settimana, mentre il sole si fonde con Plutone in Acquario. Cerca solo di evitare uno scontro di volontà con l'autorità. Qualsiasi suscettibilità tu stia provando probabilmente aumenterà a metà settimana, mentre Mercurio si oppone a Marte nei tuoi regni mentali. Potrebbe essere coinvolto un tiro alla fune tra la tua logica e i tuoi istinti. Questo fine settimana, sarai ispirato a condividere il tuo cuore mentre il tuo sovrano Venere danza con Marte nei segni d'acqua. Una conversazione emozionante con un amico ti solleverà il morale e ti fornirà intuizioni sull'amore. Se sei single, un amico o un gruppo potrebbe svolgere un ruolo nell'abbinarti a un ammiratore.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 20 GENNAIO AL 26 GENNAIO 2025

Oroscopo della settimana Gemelli : L'impulso di scavare più a fondo nella tua spiritualità o cultura potrebbe dominare la tua attenzione all'inizio della settimana, quando il sole si fonde con Plutone penetrante in Acquario. Potrebbe anche indurre una premonizione o una sincronicità che fornisce una guida. Più avanti, il tuo governatore Mercurio che si oppone a Marte nei tuoi regni finanziari a metà settimana potrebbe innescare un conflitto su denaro o beni. Non sei disposto a scendere a compromessi, ma potresti aver bisogno di fare un passo indietro per evitare una battaglia. Su una nota più calma, calmare la tua mente e consentire al tuo cuore di prendere il comando ispirerà l'amore questo fine settimana, mentre Venere si collega a Marte nei segni d'acqua sensibilizzanti.

CANCRO OROSCOPO SETTIMANA DAL 20 GENNAIO AL 26 GENNAIO 2025

Oroscopo della settimana Cancro : Preparati per una liberazione trasformativa all'inizio della settimana, mentre il sole si fonde con Plutone in Acquario. Di cosa hai bisogno per lasciar andare, Cancro? Liberarti di un'emozione, un'abitudine o un oggetto materiale potrebbe essere all'ordine del giorno ora. Più avanti, un argomento delicato potrebbe scatenare una discussione a metà settimana, mentre Mercurio nel tuo regno di coppia si oppone a Marte nel tuo segno. Se l'impazienza prende il sopravvento, sforzati di centrarti camminando o scrivendolo. Su una nota più dolce, Venere che danza con Marte nel tuo segno ti renderà una calamita per gli ammiratori! Che gli amici ti circondino o un ammiratore si diriga verso di te, il tuo cuore sarà al centro della scena.

LEONE OROSCOPO SETTIMANA DAL 20 GENNAIO AL 26 GENNAIO 2025

Oroscopo della settimana Leone : Scoprire la fonte di un problema/modello di relazione può essere il dono di una congiunzione Sole-Plutone in Acquario nel regno della tua coppia all'inizio della settimana. Sforzati di frenare la tua caparbietà se la tua dolce metà vede le cose in modo diverso. Più avanti, Mercurio in opposizione a Marte nei tuoi regni di solitudine e benessere può innescare un tiro alla fune interiore tra il fare le cose e prendersi del tempo per riposare. Quest'ultimo probabilmente vincerà la battaglia. Questo fine settimana, dimostrare il tuo lato sensibile può far sbocciare l'amore mentre Venere danza con Marte in segni d'acqua empatici. Ricordare il passato con una persona cara sarebbe gratificante per entrambi.

VERGINE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 20 GENNAIO AL 26 GENNAIO 2025

Oroscopo della settimana Vergine : Il sole che si fonde con Plutone in Acquario all'inizio della settimana potrebbe innescare un'ondata di determinazione per migliorare il tuo benessere. Arrivare alla fonte di qualsiasi stress che hai provato e modificare il tuo programma per ritrovare un po' di pace interiore è la tua missione. Più tardi, il tuo governatore Mercurio in opposizione a Marte a metà settimana potrebbe innescare un conflitto all'interno della tua cerchia sociale. Un problema con un amico o amante che è rimasto latente in sottofondo per un po' potrebbe improvvisamente esplodere. Fortunatamente, l'armonia riprenderà questo fine settimana quando Venere nel tuo regno di coppia si collega a Marte in segni d'acqua nutrienti. Ancora meglio, un incontro allettante potrebbe suscitare passione!

BILANCIA OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 20 GENNAIO AL 26 GENNAIO 2025

Oroscopo della settimana Bilancia : Un'intuizione stimolante sulla tua vita amorosa o sulla tua creatività può essere il dono del sole che si fonde con Plutone in Acquario all'inizio della settimana. Fai attenzione a un presentimento, una sincronicità o un sogno che contenga un messaggio dalla tua guida interiore. Più tardi, Mercurio in opposizione a Marte nei tuoi regni domestici e pubblici a metà settimana potrebbe innescare un conflitto sulla tua autorità o sull'equilibrio tra lavoro e vita privata. Un membro saggio della famiglia potrebbe offrire una nuova prospettiva. Questo fine settimana, adottare un approccio meno cerebrale all'amore comunicando dal cuore ispirerà il romanticismo mentre il tuo sovrano Venere danza con Marte in segni d'acqua emozionali.

SCORPIONE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 20 GENNAIO AL 26 GENNAIO 2025

Oroscopo della settimana Scorpione : Il tuo detective interiore uscirà allo scoperto all'inizio della settimana, quando una congiunzione Sole-Plutone in Acquario si addentra nel tuo regno domestico. Questo è un momento eccellente per fare ricerche sulla tua discendenza online o contattando un anziano della tua famiglia per ottenere informazioni sui tuoi modelli familiari. Più avanti, uno scontro di principi potrebbe scatenare la tua rabbia a metà settimana, quando Mercurio si oppone al guerrafondaio Marte. Dovrai mantenere la tua lucidità per rimanere centrato. Su una nota più leggera, sarai nel flusso dell'amore questo fine settimana, quando Venere si collega a Marte nei segni d'acqua. Un intermezzo romantico con la tua dolce metà o un incontro con amici intimi sarebbe l'ideale.

SAGITTARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 20 GENNAIO AL 26 GENNAIO 2025

Oroscopo della settimana Sagittario : Il sole che si fonde con Plutone in Acquario nel tuo regno mentale potrebbe trasformarti in un agente sotto copertura all'inizio della settimana. Quale mistero risolverai, Sagittario? La tua straordinaria capacità di vedere oltre l'ovvio ti consentirà di arrivare alla fonte di qualsiasi cosa tu stia indagando. La rigidità mentale può essere il lato negativo. Più avanti, potrebbe scoppiare una discussione a metà settimana quando l'intelligente Mercurio si oppone al guerriero Marte. Una decisione finanziaria affrettata potrebbe essere la fonte del conflitto. Questo fine settimana, organizzare un intimo tête-à-tête con la tua dolce metà o un incontro con i tuoi amici più cari sarebbe divino mentre Venere danza con Marte nei sensibili segni d'acqua.

CAPRICORNO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 20 GENNAIO AL 26 GENNAIO 2025

Oroscopo della settimana Capricorno : Il sole che si fonde con Plutone in Acquario potrebbe spingerti a valutare come gestisci i soldi all'inizio della settimana. Forse ancora più importante, potresti ricevere un'intuizione illuminante su come manifestare la prosperità, all'improvviso. Sappi solo che la tua positività e la tua fede in un Universo di supporto ti aiuteranno a creare abbondanza. Anche un atteggiamento di gratitudine non guasterebbe. Più avanti, un attacco di contesa potrebbe scuotere la tua cerchia ristretta a metà settimana, mentre Mercurio nel tuo segno si oppone al testardo Marte nel tuo regno di coppia. Il tuo ruolo sarà la voce della ragione nello scenario. Questo fine settimana, esprimere ciò che hai nel cuore ti renderà irresistibile, mentre Venere nel tuo regno mentale si collega al passionale Marte.

ACQUARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 20 GENNAIO AL 26 GENNAIO 2025

Oroscopo della settimana Acquario : Una congiunzione Sole-Plutone nel tuo segno rafforzerà e restringerà la tua attenzione all'inizio della settimana. Forse porterai la tua creatività al livello successivo, rivitalizzerai la tua relazione o scoprirai finalmente la risposta a una domanda scottante. Potresti anche sperimentare un momento di illuminazione sull'espressione della tua individualità. Più avanti, Mercurio in opposizione a Marte a metà settimana potrebbe innescare una lotta che coinvolge il tuo mondo interiore. Potrebbe essere coinvolta una sensazione improvvisa di risentimento, desiderio o determinazione che devi esaminare. Questo fine settimana, esprimere la tua compassione ispirerà l'amore mentre Venere si collega a Marte nei sensibili segni d'acqua.

PESCI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 20 GENNAIO AL 26 GENNAIO 2025

Oroscopo della settimana Pesci : Il sole che si fonde con Plutone in Acquario nel tuo regno inconscio all'inizio della settimana potrebbe risvegliare il bisogno di una chiusura. Potrebbe riguardare la fine di una relazione, un sogno irrealizzato o una versione di te stesso che non ti si addice più. Prenderti del tempo per te stesso accelererà il processo. Più avanti, Mercurio in opposizione a Marte nei tuoi regni sociali a metà settimana potrebbe innescare un vivace sparring (flirt?) con un amante o un amico. Assicurati solo che l'atmosfera competitiva non sfugga di mano e rovini il divertimento. Questo fine settimana, amore e passione possono fondersi in un incontro romantico mentre Venere nel tuo segno danza con il sexy Marte. Anche trascorrere del tempo con un amico artistico può essere soddisfacente.

