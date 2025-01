Governo, Meloni pronta a far dimettere Santanchè. Caramanna (FdI) alla guida del ministero del Turismo. Inside

Dal novembre 2022 Caramanna è consigliere del ministro del Turismo per i rapporti istituzionali

La notizia è arrivata e ora Giorgia Meloni non potrà più prendere tempo. La ministra del Turismo Daniela Santanchè, con altre persone, è stata rinviata a giudizio dalla gup Anna Magelli per false comunicazioni sociali in merito al caso Visibilia, una delle società del gruppo da lei fondato e dal quale ha dismesso le cariche. Quello che si aprirà a Milano è il primo processo che la senatrice dovrà affrontare in qualità di imprenditrice. Il processo a carico di Santanché e dei co-imputati si aprirà il prossimo 20 marzo davanti alla seconda sezione penale del Tribunale di Milano.

La titolare del dicastero del Turismo non risponde al telefono, seppur Affaritaliani.it ha cercato di contattarla più volte subito dopo la decisione della gup, ma secondo quanto spiegano fonti ai massimi livelli di Fratelli d'Italia è molto probabile che la presidente del Consiglio chiederà a Santanchè un passo indietro, non perché non creda nella sua innocenza ma per evitare polemiche politiche e una bufera sul governo.

Per il sostituto alla guida del dicastero del Turismo l'ipotesi più probabile al momento è quella di Gianluca Caramanna, deputato di Fratelli di Fratelli d'Italia nato a Flörsheim am Main il 25 luglio 1975.

Laureato in economia del turismo, Caramanna è stato manager di varie catene alberghiere, tra cui il gruppo Hotel Domus. Ha iniziato a far politica al Liceo Righi di Roma dove è stato eletto consigliere di istituto. Consigliere di facoltà all’Università con Fare Fronte, è stato eletto con il Popolo delle Libertà al Primo Municipio di Roma dal 2008 al 2013 e con Fratelli d’Italia dal 2016 al 2021 dove ha ricoperto l’incarico di membro della commissione commercio. Dal 2013 è responsabile del Dipartimento Turismo di Fratelli d’Italia.

Alle elezioni politiche del 2022 Caramanna è stato eletto deputato per Fratelli d'Italia nel collegio plurinominale Sicilia 1 - 01. È attualmente capogruppo di Fratelli d'Italia in Commissione X e membro della Commissione di Vigilanza Rai. Dal novembre 2022 è consigliere del ministro del Turismo per i rapporti istituzionali. Quindi un fedelissimo di Meloni che conosce tutti i dossier aperti al ministero del Turismo per dare continuità e una veloce soluzione all'ennesimo caso politico che si è aperto nella maggioranza e nell'esecutivo. Meloni vuole assolutamente evitare il rimpasto e il ritorno alle Camere per la fiducia.



