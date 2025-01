In Europa la Puglia c'è: il Salento pronto al ruolo di "porta nel Mediterraneo"

Il “filo diretto” tra il Salento e Bruxelles ha trovato, ieri, a Lecce pieno legame a doppio nodo. Prima al mattino a palazzo Carafa con il Vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Raffaele Fitto, e in serata all’hotel Tiziano per l’avvio del «Progetto Europa» promosso dall’on. Chiara Gemma. Al centro del tavolo di discussione la molteplicità di risorse e opportunità europee da utilizzare per rendere questo territorio autentica, reale e strategica “Porta del Mediterraneo.”

La certezza del ruolo di primo piano del Sud nelle tante proposte e progetti chiusi nel cassetto che non aspettano altro di dover uscire e dar avvio alla realizzazione. Le parole chiare e scandite del Vice Presidente esecutivo Raffaele Fitto, del sindaco Adriana Poli Bortone, dei parlamentari salentini e dell’europarlamentare Chiara Gemma sono rassicuranti e delineano la rotta.

“È un momento direi unico per Lecce e per l’intero Salento - ha commentato l’europarlamentare Chiara Gemma - avere rappresentanti del territorio a Bari, Roma, Bruxelles con la molteplicità di risorse e fondi europei a disposizione ci proietta in un nuovo Salento tutto da costruire”.

Niente parole di circostanza ma solo idee, impegni e proposte progettuali concrete che aspettano solo di prendere forma. Più esempi si sono susseguiti nel corso del laboratorio “Progetto Europa” in cui sono state affrontate tematiche su come e dove reperire l’insieme dei fondi europei a gestione diretta e indiretta, suo principali programmi di finanziamento da cui attingere, sulle linee guida per la redazione della progettazione europea e tante indicazioni per “accompagnare” nel percorso il territorio che già da domani inizierà a intraprendere.

“Il territorio - ha aggiunto l’europarlamentare pugliese - è rappresentato da tutte le amiche e gli amici che hanno partecipato, dai colleghi parlamentari, i sindaci, gli amministratori regionali e comunali, gli imprenditori, i professionisti, i giovani, ognuno col proprio bagaglio di esperienza, di attività, di lavoro, di prospettiva e che in questa terra ogni giorno provano ad impegnarsi per dare un futuro degno di questo nome”. Sono storie di vita del Salento - ha concluso Chiara Gemma - che da ieri nei corridoi e sui tavoli di Bruxelles, statene certi, si parlerà, si discuterà, si ritaglierà lo spazio che merita.”