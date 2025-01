Veneto, Lega: "E' dinamite, a Roma lo capiscano. Nessuna lezione da FI che è fuori dal Cdx"

Autonomia, Villanova (Lega) ad Affaritaliani.it: "Alleati di Centrodestra ci sparano alle spalle"



"Prima di dare lezioni all’esterno, sarebbe il caso di verificare in casa propria. Il primo richiamo all'unità del Centrodestra Raffaele Nevi lo dovrebbe fare al suo partito: infatti Forza Italia in Veneto sta bombardando da mesi la nostra amministrazione con attacchi quotidiani e ha deciso, in modo unilaterale, di non votare l’ultimo bilancio della legislatura uscendo dal Centrodestra. Non abbiamo quindi alcuna intenzione di incassare prediche sulla compattezza da chi, per primo, la sta facendo saltare". Con queste parole Alberto Villanova, capogruppo della Liga Veneta-Lega in Consiglio regionale del Veneto, intervistato da Affaritaliani.it, risponde al portavoce nazionale di Forza Italia Nevi che questa mattina ha nuovamente chiuso al terzo mandato per Luca Zaia e soprattutto ha richiamato il Carroccio all'unità del Centrodestra in vista delle prossime elezioni regionali.



"Se a Roma avranno l’intelligenza di capire che il Veneto è come la dinamite, bene: la coalizione resterà unita. Viceversa, ci metteremo sulla nostra linea del Piave e la difenderemo centimetro per centimetro per far valere i nostri diritti. Cosa che stiamo già facendo sull’autonomia, dove mentre noi portiamo avanti una richiesta democratica e sacrosanta del popolo veneto, abbiamo chi, tra le file alleate, ci spara alle spalle in nome di un “vigileremo sulle disparità territoriali”. Se Nevi, infine, vuole risolvere le “incrostazioni nefaste di potere”, gli suggerisco di partire dal tema delle preferenze per l’elezione dei parlamentari. Eviteremo così di sicuro di avere onorevoli con 8 o 9 legislature che poi pontificano sul concetto di democrazia", conclude Villanova.



Leggi anche/ FI avverte la Lega: "Nessuno può dire in quella regione candidato nostro o andiamo da soli" - Affaritaliani.it