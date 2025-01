Sicurezza, Delmastro (FdI): "Nessuno scudo penale per gli agenti delle forze dell'ordine"

Il sottosegretario alla Giustizia di Fratelli d'Italia Andrea Delmastro ad Affaritaliani.it



"Il Decreto Sicurezza verrà varato la settimana prossima dal Consiglio dei ministri", spiega ad Affaritaliani.it il sottosegretario alla Giustizia di Fratelli d'Italia Andrea Delmastro. Ci sarà anche il cosiddetto 'scudo penale' per gli agenti delle forze dell'ordine? "No e non lo abbiamo mai detto. Ci sarà un altro provvedimento al quale stiamo lavorando. E non si tratterà di uno 'scudo penale' come hanno mal interpretato alcuni giornalisti - come spesso fanno - ma delle tutele e delle garanzie per le forze dell'ordine in base alle quali, facendo l'esempio del carabiniere che ha sparato e ucciso per legittima difesa un cittadino straniero a Rimini, non ci sarà l'obbligo del pm dell'iscrizione nel registro degli indagati che è un'onta per chi fa il proprio dovere come ha fatto quel carabiniere".



Quanto ai tempi e alle modalità del provvedimento, Delmastro spiega: "I tempi dipenderanno anche e soprattutto dalle dinamiche parlamentari. Vediamo che cosa accade e decideremo che strada prendere. Se un disegno di legge del governo o comunque scritto al ministero ma presentato poi in Parlamento. Non sappiamo ancora nulla, la norma è allo studio in fase preliminare e non posso dire oggi i tempi di questo provvedimento", conclude il sottosegretario alla Giustizia Delmastro.



Leggi anche/ Piantedosi candidato in Campania? Senza De Luca ottime chance di diventare governatore. L'analisi dopo il retroscena di Affari - Affaritaliani.it