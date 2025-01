Sondaggio, gli italiani: mondo migliore con Trump presidente Usa. E diminuiranno le guerre

Tra i partiti, nelle intenzioni di voto, Fratelli d'Italia è stabilmente sopra il 30%. Balzo del Pd



Il 67,8% degli italiani ritiene che con Donald Trump alla Casa Bianca il mondo sarà migliore, mentre solo il 32,2% pensa che peggiorerà. E' il dato principale del sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale dell'istituto demoscopico Lab21.01, in vista dell'insediamento del nuovo presidente degli Stati Uniti a Washington il 20 gennaio. Addirittura l'83,6% del campione del sondaggio crede che i conflitti nel mondo diminuiranno con tycoon presidente Usa. Non la pensa così solo il 16,4% degli intervistati.

Tra i partiti, nelle intenzioni di voto, Fratelli d'Italia è stabilmente sopra il 30%. Lega sempre davanti a Forza Italia. In forte crescita il Pd al 21,7%, sostanzialmente stabili il Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra.