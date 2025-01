Ultimi sondaggi ed intenzioni di voto dei partiti

Ecco tutti gli ultimi sondaggi di politica sulle intenzioni di voto degli italiani per i singoli partiti; da Fratelli d'Italia a Lega e Forza Italia, per la maggioranza, al Partito Democratico, al Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra per l'opposizione. La tendenza ad inizio 2025 vede la forte crescita di Fratelli d'Italia forse favorita anche dalla liberazione di Cecilia Sala andata a merito della Presidente del Consiglio. Il centrodestra resta attorno al 48,5%.

Gli ultimi sondaggi:

EMG per Rai del 19 gennaio

Fratelli d'Italia: 30,4% (+0,6% rispetto al 10 gennaio)

Pd: 23,9% (+0,2%)

M5S: 10,8% (+0,2%)

Lega: 8,9% (=)

Forza Italia: 8,6% (-0,3%)

AVS: 6,3% (+0,1%)

Azione: 2% (-0,1%)

Italia Viva: 2,7% (+0,1%)

Tecnè per agenzia Dire del 16 gennaio 2025

Fratelli d'Italia: 29,8% (+1,2% rispetto al 6 gennaio)

Pd: 23,3% (-0,5%)

Forza Italia: 11,5% (+0,1%)

M5S: 10,4% (-0,5%)

Lega: 8,8% (+0,2%)

AVS: 5,8% (-0,3%)

Azione: 2,6% (+0,1%)

Italia Viva: 2% (-0,2%)

Swg per il Tg La7 del 14 gennaio 2025

Fratelli d'Italia: 29,8% (+0,8% rispetto al 6 gennaio)

Pd: 22,2% (-0,3%)

M5S: 11,6% (+0,2%)

Forza Italia: 9,1% (-0,3%)

Lega: 8,3% (-0,3%)

AVS: 6,6% (+0,1%)

Azione: 3,3% (=)

Italia Viva: 2,5% (-0,2%)

Quorum per Sky Tg24 del 13 gennaio 2025

Fratelli d'Italia: 28,3% (+0,8% rispetto al 9 dicembre 2024)

Pd: 23,3% (-0,9%%)

M5S: 11,5% (-0,1%)

Lega: 8,2% (-0,4%)

Forza Italia: 9,3% (+1,5%)

AVS: 6,3% (+0,3%)

Azione: 2,8% (-0,6%)

Italia Viva: 2% (-0,1%)

Termometro Politico del 13 gennaio 2025

Fratelli d'Italia: 29,8% (+0,3% rispetto al 5 gennaio)

Pd: 22,9% (-0,2%)

M5S: 10,8% (-0,4%)

Lega: 8,7% (=)

Forza Italia: 9,4% (+0,3%)

AVS: 6,1% (-0,2%)

Azione: 2,8% (=)

Italia Viva: 2,3% (-0,1%)

Lab 21.01 per Affaritaliani.it del 12 gennaio 2025

Fratelli d'Italia: 30,4% (= rispetto al 5 gennaio)

Pd: 21,1% (-0,1%)

M5S: 10,5% (+0,1%)

Forza Italia: 8,6% (+0,1%)

Lega: 8,8% (+0,2%)

AVS: 5,9% (-0,1%)

Azione: 3,3% (+0,1%)

Italia Viva: 2,6% (+0,1%)

Euromedia Research per Porta a Porta del 10 gennaio 2024

Fratelli d'Italia: 31,5% (+1,5% rispetto al 13 dicembre)

Pd: 24,3% (+0,3%)

M5S: 10% (-1,4%)

Lega: 9% (=)

Forza Italia: 9,2% (+0,1%)

AVS: 5,3% (+0,1%)

Azione: 2,6% (+0,1%)

Italia Viva: 1,9% (-0,6%)

Ipsos per Corriere della Sera del 27 dicembre

Fratelli d'Italia: 27,6% (-0,1% rispetto al 30 novembre)

Pd: 22,5% (-0,1%)

M5S: 13,3% (+0,3%)

Forza Italia: 8,1% (+0,1%)

Lega: 8,6% (-0,1%)

AVS: 6% (-0,2%)

Azione: 2,3% (+0,1%)

Italia Viva: 2% (=)

BiDiMedia per BiDiMedia del 21 dicembre

Fratelli d’Italia: 28,4% (-0,6% rispetto al 20 settembre)

Partito Democratico: 24,6% (+1,1%)

Movimento 5 Stelle: 11% (+0,5%)

Forza Italia – Noi Moderati: 9% (+0,4%)

Lega: 8,6% (-0,4%)

Alleanza Verdi-Sinistra: 6,5% (-0,2%)

Azione: 2,5% (-0,5%)

Italia Viva: 1,9% (-0,1%)

Demopolis per OttoeMezzo del 20 dicembre

Fratelli d’Italia: 29,5% (+1,3% rispetto al 14 novembre)

Partito Democratico: 24% (+0,8%)

Movimento 5 Stelle: 11,8% (+0,8%)

Forza Italia – Noi Moderati: 9% (-0,8%)

Lega: 8,7% (-0,4%)

Alleanza Verdi-Sinistra: 6,4% (-0,6%)

Azione: 2,4% (-0,8%)

Italia Viva: 2% (-0,5%)

Supermedia Youtrend del 20 dicembre

Fratelli d'Italia: 28,8% (-0,1% rispetto al 6 dicembre)

Pd: 23,5% (+0,3%)

M5S: 11,4% (-0,2%)

Forza Italia: 9,1% (=)

Lega: 8,8% (+0,1%)

AVS: 6,3% (+0,1%)

Azione: 2,3% (+0,1%)

Italia Viva: 2,3% (=)