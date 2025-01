Separazione delle carriere, Tajani: "Non era un capriccio di Berlusconi, serve per avere processi più giusti"

Antonio Tajani, ministro degli Esteri, ha sottolineato l’importanza della separazione delle carriere, parte del programma elettorale del centrodestra. "Non era un capriccio di Berlusconi, ma una riforma necessaria per garantire processi giusti," ha dichiarato. La proposta mira a ridurre la politicizzazione della magistratura e rafforzare l’imparzialità del magistrato giudicante, incaricato di valutare con equilibrio le prove dell’accusa e della difesa. "Chi serve lo Stato non può fare scelte partitiche," ha concluso Tajani.