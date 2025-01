Fiera del Fischietto in Terracotta Rutigliano, le tradizioni e dell’artigianato

E’ stata presentata a Bari la Fiera del Fischietto in Terracotta 2025. A Rutigliano si celebra la longeva arte figulina e i fischietti in terracotta con un programma di appuntamenti, all’insegna delle tradizioni locali, in cui si intrecciano artigianato, cultura, musica e gastronomia. Ambasciatore dell'edizione 2025 sarà l'attore e presentatore Beppe Convertini.





Alla presentazione hanno partecipato l’assessore al Turismo della Regione Puglia Gianfranco Lopane, il direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio Regione Puglia Aldo Patruno, il presidente della Commissione Sviluppo Economico della Regione Puglia Francesco Paolicelli, il sindaco di Rutigliano Giuseppe Valenzano, l’assessora alla Cultura e al Turismo del Comune di Rutigliano Milena Palumbo, l’assessore alle Attività Produttive del Comune di Rutigliano Alessandro Milillo e la direttrice dei Musei Civici Comune di Rutigliano Sandra Sivilli.

"La Fiera del Fischietto di Rutigliano rappresenta un'occasione straordinaria per celebrare e valorizzare l'artigianato artistico pugliese" è il commento dell’assessore al Turismo della Regione Puglia Gianfranco Lopane, "Un patrimonio unico che si inserisce in un contesto più ampio di eccellenze legate alla tradizione ceramica della nostra regione. Questo evento non è solo un tributo alla creatività e alla maestria dei nostri artigiani, ma anche un simbolo di quella strategia che vede la Puglia puntare su una programmazione culturale integrata: dai grandi eventi all'artigianato di qualità. Al centro di questa visione c'è la volontà di far emergere il profondo legame tra cultura, identità territoriale e attrattività turistica, costruendo un'offerta che valorizzi le nostre radici e le proietti su scenari di respiro nazionale e internazionale".

"Si ripropone un'iniziativa sempre più rilevante che mette al centro la valorizzazione di un artigianato artistico unico, straordinario e autentico inserito nella rete delle città ceramiche di Puglia, oltre che in un sistema di riorganizzazione dell'offerta turistico-culturale di quel territorio", osserva il direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio Regione Puglia Aldo Patruno.

"L'obiettivo è di fare evolvere iniziative che nelle radici trovano il loro senso, ma guardano al futuro in termini di ridefinizione dell'offerta e di diversificazione del prodotto e questa strategia regionale vede a Rutigliano il suo compimento".

"Il Fischietto di Rutigliano è un'attività da promuovere, per questo nella scorsa legge di bilancio abbiamo dato inizio all'iter per la creazione della Fondazione tra Comune, Regione e università" commenta il presidente della Commissione Sviluppo Economico Regione Puglia Francesco Paolicelli, "L'intento è di istituzionalizzare e dare uno strumento per far conoscere l'arte figula, anche attraverso una scuola di formazione con i maestri di generazioni differenti che possono portare avanti un mestiere importante che raccoglie tradizione e innovazione".

"Un modo per custodire, salvaguardare e preservare questa bellissima tradizione che è un tratto distintivo del nostro territorio e resiste ai tanti cambiamenti di questi tempi, anche grazie al lavoro di diversi livelli istituzionali, dalla Regione Puglia sino al nostro comune e al lavoro dei nostri artigiani, dei nostri figuli e alle associazioni del territorio" dichiara il sindaco di Rutigliano Giuseppe Valenzano.

"Ci sono delle importanti novità che hanno come obiettivo fondamentale quello di far conoscere il fischietto a tutte le generazioni, con un video mapping sulla Torre Normanna che sarà proiettato il 25 e 26 gennaio con alcune delle storie del nostro territorio. Ci sono anche dei laboratori per i più piccoli affinché anche loro possano innamorarsi di questa tradizione e continuare la tradizione artigiana del nostro bellissimo territorio".





Si parte, come di consueto, venerdì 17 gennaio, giorno in cui si festeggia Sant’Antonio Abate, ricorrenza da sempre legata allo svolgimento della Fiera del Fischietto. Da mattina a sera, la Pineta Comunale ospiterà l’area fieristica della manifestazione, impreziosita dalla presenza degli stand degli artigiani e degli hobbisti che metteranno in mostra le proprie opere. Grande attesa, nel primo pomeriggio, per la benedizione degli animali sul sagrato della chiesa di San Domenico. Un momento che, da sempre, chiama a raccolta la comunità rutiglianese.

La serata proseguirà, poi, con il festival “La Josa” - previsti, in tal senso, un dibattito dal titolo “ArtigianAI -L’arte futuribile” e musica dal vivo nel chiostro del Palazzo San Domenico - e, successivamente, con il tradizionale lancio dei palloni aerostatici in Largo Domenico Divella. Si replica nel weekend con particolare attenzione rivolta alla cerimonia di conferimento della nomina di “Ambasciatore del Fischietto 2025”, prevista per domenica sera.





Sabato 25 e domenica 26, invece, sarà il borgo antico a spalancare le proprie porte a cittadini e visitatori accogliendo i tipici manufatti in terracotta. La Fiera, infatti, si sposterà nel cuore di Rutigliano proponendo laboratori di manipolazione dell’argilla, mostre, dibattiti e, soprattutto, il suggestivo video mapping sulla Torre Normanna: il monumento, simbolo della cittadina barese, è pronto a raccontare una nuova storia sulle origini di questa tradizione. Giovedì 30 gennaio, infine, è in programma la cerimonia di premiazione del 36o Concorso Nazionale del Fischietto in Terracotta che, anche quest’anno, ha chiamato a raccolta artisti provenienti da tutta Italia, confrontatisi sul tema "AI Intelligenza Artigianale - Un viaggio nel futuro".

