Amianto in Rai: “Dipendenti in sorveglianza medica”. Bonanni: “Latenza è per 60 anni”

“Alla luce del rischio amianto emerso dopo un allagamento al piano terra di viale Mazzini con la scoperta della presenza della fibra killer in alcune aree della sede, la RAI attivi un protocollo di sorveglianza sanitaria per tutti i dipendenti che sono stati esposti, specialmente negli anni e decenni scorsi”.

Lo ha chiede il Presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto, Ezio Bonanni, dopo la notizia della decisione assunta “in via del tutto precauzionale” dal CDA, e dall’Amministratore Delegato Giampaolo Rossi, di anticipare “il cronoprogramma di uscita dal Palazzo già predisposto in base al Piano Immobiliare approvato e al previsto trasferimento nell’immobile locato in via Alessandro Severo”, e di estendere lo smart working a tutti i dipendenti della sede storica che possono svolgere il proprio lavoro anche da remoto.

Bonanni, Ona: "Il tempo di latenza della malattia è di 60 anni"

“Ricordo che i tempi di latenza di malattie collegate all’esposizione all’amianto possono arrivare anche ai 60 anni, e che, oltre al mesotelioma, ci sono le absesto correlate come il cancro del polmone, della laringe e delle ovaie e altre” – sottolinea Bonanni – “per questi motivi chiediamo che venga attivato un protocollo sanitario di monitoraggio sull’eventuale insorgenza di patologie, con esame TAC torace e/o addome sotto diretta sorveglianza medica, che potrà essere stabilito dai sanitari dell’azienda, eventualmente con il supporto di quelli dell’ONA”.

"Già assistiti Franco Di Mare, Mariusz Sodkiewicz e Pasquale Russo"

L’Osservatorio e Bonanni, oltre al compianto Franco Di Mare, avevano già a suo tempo assistito Mariusz Sodkiewicz, Pasquale Russo, ed altri, venuti a mancare per mesotelioma. Proprio Sodkiewicz aveva svolto servizio presso la sede Rai di Viale Mazzini, ma la bonifica effettuata nella sede a partire dai primi anni 2000 a seguire si è rivelata parziale con conseguente rischio per coloro che hanno lavorato all’interno dello stabile.