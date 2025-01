Australian Open, Alcaraz, svelato il tatuaggio se detronizza Sinner. Errani-Paolini? Rivincita di Parigi 2024

Carlos Alcaraz: "Se vinco gli Australian Open mi tatuo un canguro"

Carlos Alcaraz perde un set, ma vince in scioltezza anche il terzo turno degli Australian Open: 6-2 6-4 6-7 6-2 contro Nuno Borges, dopo aver annichilito Nishioka (a cui aveva lasciato 5 game) e Shevchenko (che ne aveva conquistati ben... 7). Il tennista spagnolo - testa di serie numero 3 del torneo - vola dunque agli ottavi di finale e sogna di conquistare il torneo che si gioca a Melbourne cosa che gli permetterebbe non solo di prendere il trono di Jannik Sinner (che un anno fa trionfò in finale contro Daniil Medvedev: russo che è stato eliminato nelle scorse ore a sorpresa), ma anche di essere il più giovane tennista della storia a completare il Career Grand Slam (ossia vincerli tutti almeno una volta: Roland Garros, Wimbledon, Us Open sono già in bacheca). Se dovesse riuscirci, Alcaraz ha fatto una promessa: "Mi tatuo un canguro - ha ammesso Carlito, grande appassionato di tatuaggi, nell'intervista in campo dopo la vittoria con Borges - Questa è la mia idea, ma prima devo alzare il trofeo"



Australian Open 2025 Bolelli-Vavassori ed Errani-Paolini vincono

Il doppio italiano agli Australian Open va a gonfie vele. Dopo aver battuto al primo turno i tedeschi Frantzen e Jebens, Simone Bolelli e Andrea Vavassori passano anche il secondo contro la coppia formata dall’altro azzurro Darderi e dall'ecuadoriano Hidalgo. Bene anche Sara Errani e Jasmine Paolini, che travolgono Hon e Saville.

Australian Open 2025, Errani-Paolini vs Andreeva-Shnaider: rivincita di Parigi 2024

Per Simone Bolelli e Andrea Vavassori, contro Luciano Darderi e Diego Hidalgo successo in due set molto combattuti risolti al tie-break, dopo un grande equilibrio: 7-6 (3) 7-6 (4) il punteggio finale, che regala agli azzurri gli ottavi del torneo.

Sara Errani e Jasmine Paolini sconfiggono le australiane Priscilla Hon e Daria Saville, con il punteggio di 6-1 7-5 (in un'ora e 31 minuti di gioco). Teste di serie numero 4 e dunque tra le favorite nel torneo, ai sedicesimi le azzurre se la vedranno con Andreeva e Shnaider, battute pochi mesi fa nella finale olimpica di Parigi, quando l'Italia vinse una bellissima medaglia d'oro.