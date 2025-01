Australian Open: Sinner ai quarti di finale

Jannick Sinner conquista i quarti di finale degli Australian Open di tennis, superando il norvegese Rune e soprattutto un complesso problema fisico, calo di pressione, che ha fatto temere il peggio.

SINNER-RUNE

Il numero 1 al mondo ha superato in maniera piuttosto complicata il norvegese Rune, soffrendo però più il caldo che il gioco del rivale. Nel secondo set (perso) Sinner infatti è prima apparso debole, in affanno anche con la respirazione, poi ad inizio del terzo set ha fatto ricoso all'aiuto del medico per superare un problematico calo di pressione ed un problema allo stomaco.

Nel primo set, nel terzo ed anche nel quarto, senza il problema fisico, l'azzurro ha messo in campo tutta la sua superiore forza e continuità di gioco. Il norvegese ci ha provato ma non ha la solidità soprattutto mentale per poter contrastare Sinner che così approda ai quarti di finale in una parte di tabellone dove, ad essere onesti, non ci sono grandi rivali. Dall'altra parte invece ci sono Alcaraz, Djokovic e Zverev.

Il sogno di tutti sarebbe addirittura una semifinale tutta italiana, Sinner-Sonego